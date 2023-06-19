Direksiyon nasıl tutulur öğrenin. Profesyoneller açıkladı. Ölmek istemiyorsanız böyle tutmayın

Direksiyon başına geçen eğitmen, tutuş için “10’u 10 geçe, 9’u 15 geçe, kamyon ve otobüslerde 8’i 20 geçedir. Fabrikalar siz rahatça sinyal selektör kullanın diye zaten 9.15 hizasına getirmişlerdir bu aparatı. Bunu unutmayın. Vitesi değiştirdikten sonra tekrar direksiyonun üzerinde elinizi tutun. Elinizi vitesin üzerinde tutmak, şanzımana da çok ciddi zarar verecektir” dedi.

Bir kaza durumunda elin direksiyonun en tepeden olmaması gerektiğini belirten eğitmen, airbag’in (hava yastığı) açılması durumunda hayati olarak riske girdiğimizi ifade etti. Eğer elimizi direksiyonun tepesinde tuttuğumuz esnasa kaza olursa bunun ölüm, beyin travması veya başka bir ciddi hasarla sonuçlanabileceğinin altını çizdi.

Sürüş eğitmeni “direksiyonu 9’u 15 geçe veya 10’u 10 geçe şeklinde tutun” diyerek sürücülere uyarıda bulundu.