Direksiyon nasıl tutulur öğrenin. Profesyoneller açıkladı. Ölmek istemiyorsanız böyle tutmayın

Sürüş eğitmeni, direksiyonun nasıl tutulması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde açıklayarak olası bir kaza durumunda bile nasıl hayatta kalınabileceğini anlattı.

Direksiyon nasıl tutulur öğrenin. Profesyoneller açıkladı. Ölmek istemiyorsanız böyle tutmayın

Direksiyon başına geçen eğitmen, tutuş için “10’u 10 geçe, 9’u 15 geçe, kamyon ve otobüslerde 8’i 20 geçedir. Fabrikalar siz rahatça sinyal selektör kullanın diye zaten 9.15 hizasına getirmişlerdir bu aparatı. Bunu unutmayın. Vitesi değiştirdikten sonra tekrar direksiyonun üzerinde elinizi tutun. Elinizi vitesin üzerinde tutmak, şanzımana da çok ciddi zarar verecektir” dedi.

Bir kaza durumunda elin direksiyonun en tepeden olmaması gerektiğini belirten eğitmen, airbag’in (hava yastığı) açılması durumunda hayati olarak riske girdiğimizi ifade etti. Eğer elimizi direksiyonun tepesinde tuttuğumuz esnasa kaza olursa bunun ölüm, beyin travması veya başka bir ciddi hasarla sonuçlanabileceğinin altını çizdi.

Sürüş eğitmeni “direksiyonu 9’u 15 geçe veya 10’u 10 geçe şeklinde tutun” diyerek sürücülere uyarıda bulundu.

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı Magazin
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret Güncel
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat Sağlık
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu Spor
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı Güncel
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı. Magazin
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü Güncel
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü