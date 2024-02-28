Direksiyonu kilitlenen otomobil beton bloka çarptı, kaza anı kamerada

Olay, öğlen saatlerinde Amasya-Samsun yolu Mobilyacılar Sitesi mevkisinde gerçekleşti. Hilmi Tunahan Süzen'in kullandığı 05 LK 790 plakalı otomobil, iddiaya göre direksiyonunun kilitlenmesi sonucu yol kenarındaki beton bloka çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan arkadaşı Kamilcan Uzun yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlattı.