Diş ağrısı çekenlere namaz reçetesi yazan hoca tepki topladı

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, hoca olduğu iddia edilen bir kişinin yaptığı açıklama büyük tepki çekti. Videoda, diş ağrısı çekenlere namaz kılmanın önerildiği görülüyor. Bu açıklama, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Diş ağrısı gibi tıbbi bir sorunun çözümü için dini ibadetlerin önerilmesi, sağlık alanında uzmanlık gerektiren bir konuda bilimsel yöntemlerin tercih edilmesi gerektiği düşüncesini güçlendirdi. Videodaki açıklamanın, sağlıkla ilgili konularda dini inançların öne çıkarılmasının yanlış bir yaklaşım olduğu görüşü hakimdi