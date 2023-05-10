Diş eti iltihabına iyi gelen bitkisel kür

Diş etlerinde iltihaplanma, ağız ve diş bakımına gereken özenin gösterilmediği ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları sebebiyle oluşabilen bir durumdur. Bunun yanında bazı hastalıklar ginvitis olarak da bilinen diş eti iltihaplanmasına sebep olabilmektedir.

Peki dişlerin iltihaplanması durumunda diş eti iltihabına ne iyi gelir? Esasında diş eti iltihaplanması altında başka bir sebep yoksa birkaç günde kendiliğinden geçmektedir. Fakat bu sürede ağız ve diş bakımının düzenli bir şekilde yapılması ve gerekli özenin gösterilmesi iltihaplanmaya iyi gelecektir. Diş etinde oluşan iltihaplanmanın kısa sürede geçip diş etlerinizin eski pembe rengine dönmedi için şunları yapmanızda fayda olacaktır;

Dişlerinizi günde en az iki defa yumuşak kıllı bir diş fırçasıyla fırçalamak

Doğru diş fırçalama tekniğini uygulamak

Günde en az bir kez diş ipi kullanmak

İki günde bir ağız bakım gargarası kullanmak

Kaliteli ürünler, diş macunları kullanmak

Diş Eti İltihaplanmasına İyi Gelen Doğal Yöntemler

Dişlerdeki iltihabın geçmesine yardımcı olacaktır. İltihaplanma genellikle bazı bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak meydana geldiği için bazı bitki ve baharatlar iltihabın giderilmesine yardımcı olabilir.

Diş eti iltihabı için uygulanabilen doğal yöntemler, diş etlerindeki iltihabın iyileşme sürecini iyileştirdiği gibi ağrı veya sızının dinmesine de yardımcı olabilmektedir.

İşte, diş eti iltihabına ne iyi gelir? Sorusunun cevabı olan doğal yöntemler.

ZERDEÇAL

Yapılan araştırmalarda zerdeçalın içeriğinde bulunan antibakteriyel maddeler sayesinde diş etinde meydana gelen iltihaplanmalara ve dişlere iyi geldiği görülmüştür.

Zerdeçal macunu yapmak için; 1 çay kaşığı kadar zerdeçalı, yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı hardal yağını macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı günde iki defa önceden yıkadığınız iltihaplı bölgeye yumuşak bir şekilde sürün.

Birkaç gün içerisinde diş etlerindeki iltihaplanma büyük ölçüde gidecektir.

PAPATYA

Papatya, içeriğinde bol miktarda antiseptik bulunan hem dişler hem diş etleri rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kullanılan bir bitkidir. Özellikle iltihap önleyici içeriğe sahip olan papatya, diş eti iltihaplanmasına iyi gelen doğal yöntemlerdendir.

Diş eti iltihaplanması durumunda 2 tatlı kaşığı papatyayı yarım litre sıcak suya atın ve 10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından karışımı süzün.

Papatya suyunu ılıyana kadar bekledikten sonra içebilir veya ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

ALOE VERA

Son dönemlerde birçok hastalığın tedavisinde ve güzellik uygulamalarında kullanılan Aloe Vera bitkisi diş iltihabının sebep olduğu ağrıların giderilmesinde de etkilidir.

Bunun için, Aloe Vera bitkisinden elde ettiğiniz bir miktar sıvıyı bir parça pamuk aracılığıyla iltihaplı bölgeye yavaşça sürün. 2 dakika sonra da suyla ağzınızda gargara yapın.

İltihaplı bölge iyileşene kadar bu işlemi günde 2 defa uyguladığınız taktirde, iltihabın daha hızlı iyileştiğini görebilirsiniz.

NANE

Diş Eti İltihabına ne iyi gelir? Ağız ve diş sağlığı için oldukça faydalı bitkilerden biri de nanedir. Nane, bakteri önleyici özelliği ile diş eti çürümelerine engel olduğu gibi diş etinde oluşan problemlerin giderilmesinde de etkilidir.

Diş iltihabının oluştuğu durumda bitkisel çay demleme yöntemiyle 250 ml suya iki tatlı kaşığı kuru nane atıp demlenmesini bekleyin. Çayı süzdükten sonra içebilirsiniz.

Ağız içinde iltihaplanmaya bağlı oluşan kötü tadın giderilmesine de yardımcı olan nane, iltihabın kurumasında da etkilidir.

Diş eti iltihabı, genelde bakteriyel sebeplerle oluşan enfeksiyonların dişlere ve diş etlerine etki eden bir problemdir. Pek çok neden bağlı olarak oluşabilen diş eti iltihaplanması, sağlıksız ve düzensiz yeme içme alışkanlıkları, ağız sağlığına yeterince önem verilmemesi veya bazı hastalıklara bağlı olarak da oluşabilmektedir. Diş kaybının önemli sebeplerinden olan gingivitis, genellikle kısa süreli ve küçük iltihaplar şeklinde görülüp büyük bir diş eti problemine sebebiyet vermez. Fakat bazı durumlarda oluşan büyük boyutlu iltihaplanmalar, şiddetli ağrılara, çiğneme güçlüklerine, konuşmada zorlanmalara sebep olabilmektedir.

Diş eti iltihabının önlenmesi için ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılması en önemli noktadır. Aksi taktirde kısa sürede geçen iltihaplanma, bir müddet sonra başka bir bölgede tekrar görülebilir ve dikkat edilmezse diş kaybına kadar varan sonuçlara sebep olabilir.

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDEN OLUŞUR?

Ağız ve diş sağlığını önemli ölçüde etkileyen diş eti iltihabı, gerekli bakımların yapılmadığı durumlarda ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğu için hem sebep hem de sonuçtur. Diş eti iltihabının oluşmasını etkileyen veya dişlerde iltihaplanmaya sebep olan başlıca etmenler ise şunlardır;

Ağız bakının ihmal edilmesi: Diş eti iltihabının altında başka bir sağlık sorunu yoksa, başlıca sebebi dişlerin düzenli bir şekilde fırçalanmaması, diş ipinin kullanılmaması veya diğer ağız bakımlarının yapılmamasıdır.

Vitamin Eksikliği: Vücudun ihtiyacı olan vitaminleri almaması durumunda belli sağlık sorunları oluşur. Dişler için oldukça önemli olan C, D ve K vitamini eksikliğinde de diş etlerinde iltihaplanma görülebilmektedir.

Kalıtsal Faktörler: Bazı durumlarda diş eti iltihabı gibi problemlerin sebebi aileden gelen genetik mirastır. Bazı kişilerin diş etleri bu sebeple iltihaplanma yakındır.

Bu sebeplerin haricinde de diş eti iltihabını tetikleyip buna sebep olabilecek bazı nedenler vardır. Bunlar; şeker hastalığı, sigara ve alkol tüketimi, bazı ilaçlar, hamilelik ve diş dolgusundan kaynaklı sebeplerdir.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hafif düzeydeki diş eti iltihapları oluşmadan önce genellikle önemli bir belirti göstermeden oluşurlar ve kısa sürede de geçerler. Bu yüzden basit düzeydeki gingivitislerde herhangi bir belirti olmazken daha büyük boyutlu ve hassas bölgelerde oluşan iltihaplanmalar oluşmadan önce birtakım belirtiler gösterir. En sık görülen diş eti iltihabı belirtileri;

Diş etlerinde hassasiyet oluşması

Yeme içme esnasında ağrı

Dişlerin fırçalanma esnasında kanama görülmesi

Sıcak veya soğuk hassasiyeti

Diş etlerinde meydana gelen kızarıklık ve şişlikler

Diş eti çekilmesi

Dişlerde meydana gelen gevşeme

Konuşma zorluğu

Ağız kokusu

1 su bardağı kaynar suya bir tutam (4-5 gram) papatya koyduktan sonra 5 dakika demlendirin. Demlenen papatyanın suyunu bir bardağa süzün. Biraz ılıyınca diş fırçasını bu papatya suyuna daldırdıktan sonra dişlerinizi iyice fırçalayın.

Dişlerinizi papatya suyu ile fırçalamadan önce diş macunu ile fırçalamayın. Papatya kürü ile dişlerinizi fırçalarken diş etlerinize de diş fırçası ile yumuşak bir şekilde masaj yapın.

Papatya kürünü ayda 2-3 kere yaparsanız diş etleriniz daha sağlıklı olacaktır.