Diş hekimliği öğrencisi ağlaya ağlaya yaşadıklarını anlattı. "Okulu bırakacağım" dedi

Diş Hekimliği 5. Sınıf öğrencisi Selin Sümer, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Yayınladığı videoda Sümer, içinde bulunduğu duruma gözyaşlarıyla isyan etti.

Söz konusu videoda, "Ben galiba bölümü bırakacağım” diyen Selin Sümer, saat 07.30’da uyandığını, 08.00’da evden çıktığını ve 08.30’da hasta bakmaya başladığını aktardı. Saat 13.00’a kadar hasta bakmaya devem ettiğini belirten genç kız, oturacak bir yerin bile olmadığını ifade etti.

Sümer, sözlerinin devamında 13.30’da derslerinin başladığını kaydederken “Okuldan çıktım, kantinde bir kahve içtim, kütüphaneye gittim. Saat 22 çeyrek ve hala hiçbir şey bilmiyorum" ifadesini kullandı.