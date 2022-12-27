27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Diş kırıldığına iyi gelenler belli oldu. Kırıldı diye üzülmeyin

Diş kırıldığına iyi gelenler belli oldu. Kırıldı diye üzülmeyin

Çeşitli nedenlerden meydana gelen diş kırıklarına iyi gelenler belli oldu. Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:11
Takip Et

Diş neden kırılır? Kırık diş ağrısına ne iyi gelir nasıl geçer? Diş kırıldığına iyi gelenler

Diş kırıldığına iyi gelenler belli oldu. Kırıldı diye üzülmeyin
+
Aa
-

NTV’nin haberine göre; Başta travma olmak üzere diş çürükleri, ani ısı değişimleri diş minesinde çatlamalara ve kırılmalara neden olduğu biliniyor.

Kırık bir diş ne kadar erken tedavi edilirse, dişi kurtarma şansı da o kadar artacağı bildirildi.

Peki diş kırılması nedir? Diş kırılması tedavisi nasıl yapılır? Kırık diş ağrısına ne iyi gelir? İşte bu soruların yanıtları...

KIRIK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kırık diş tedavilerinde ağrı yaşayan kişiler düzenli olarak dişini fırçalar ve diş ipi kullanır. Bitkisel yöntemler ile evde yapılabilecek çözümler arasında tuzlu su ile gargara yapmak, karanfil kullanmak, sarımsak püresi hazırlamak da ilk sırada yer alır. Yatarken başın dik bir şekilde tutulması ve kırık olan dişe baskı yapılmaması da önerilebilir.

DİŞ KIRILMASI NEDİR?

Diş kırıkları en çok çocuklarda ve yaşlılarda görüldüğü biliniyor. Diş kırılması birçok farklı etkene bağlı olarak oluşabilen ve dişin yapısındaki bütünlüğün bozulmasına neden olan durumdur. Çoğu zaman hastalar ağız içinde bir boşluk hissiyle diş hekimine başvururlar. 

DİŞ KIRILMASI NEDEN OLUR?

Diş kırılmasının birçok nedenin olduğu biliniyor. Dişin derin dokularından başlayan bir çürük mine tabakasının kırılması ile görülür hale gelebilir. Diş kırıldığında çürük artık derinleşmiş olabileceği için diş kırığı görülmeden belli aralıklarla diş hekimi kontrolüne gelmek çürüklerin derinleşmeden tedavi edilmesini sağlar.

Sert yiyeceklerin, kabuklu kuruyemişlerin yenmesi sonucu da dişlerde kırılma görülebilir.  Bunun dışında dişe gelen herhangi bir darbe sonucu dişlerde kırılma gözlenebilir. Spor yaralanmaları, araba kazaları veya düşme sonucu dişlerde görülen kırılmaların takibi mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde ilk anda dişin kökünde oluşabilen hasarlar fark edilemez ve bu durum dişin beslenmesinin bozulmasına ve dişin canlılığının yitirilmesine yol açabilir. 

Diş sıkmaya bağlı olarak dişlerde kırılma gözlenebilir. Diş sıkma, çene eklemine, birçok kas bölgesine ve diş yüzeylerine yüksek miktarda baskı iletir. Diş yüzeyine iletilen baskı sonucu dişlerde aşınmalar, çatlaklar, kırıklar kaçınılmazdır. 

Sakız çiğneme, buz çiğneme gibi alışkanlıkların yanı sıra dişi zayıflatan büyük diş dolguları da, diş kırılma nedenleri arasında yer almaktadır.
Yaşın ilerlemesi diş kırıkları nedenleri arasındadır. Çünkü 50 yaş ve üzerindeki kişilerde diş çatlağı daha fazla oluşur. 

DİŞ KIRILMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Diş kırılmasının tedavisi genellikle geride kalan sağlıklı diş dokusu miktarına göre dolgu veya kron ile yapılabilmektedir. Çürüğe bağlı oluşan kırıklarda restorasyonlar yapılmadan önce çürük dokusunun temizlenmesi gerekir. 

Kırılan bir dişin tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağı, dişte oluşan hasara göre belirlenir. Bu tedaviler arasında yapıştırma, kozmetik şekillendirme, kron, diş çekimi, kanal tedavisi ve kaplama bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
3
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
4
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
5
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
6
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿Cemal Enginyurt Erdoğan'ın Saray'a Mercedes aldığını açıkladı. Fiyatları da paylaştı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿Kızını boğarak öldüren 'baba'nın ifadesi ortaya çıktı
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿5 bin litre etil alkol ele geçirildi
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Çin'in saldırılarına karşı zorunlu askerlik 1 yıla çıkarıldı
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
﻿Yatak Odası Komedisi Bahçelievler'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.