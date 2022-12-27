Diş kırıldığına iyi gelenler belli oldu. Kırıldı diye üzülmeyin

NTV’nin haberine göre; Başta travma olmak üzere diş çürükleri, ani ısı değişimleri diş minesinde çatlamalara ve kırılmalara neden olduğu biliniyor.

Kırık bir diş ne kadar erken tedavi edilirse, dişi kurtarma şansı da o kadar artacağı bildirildi.

Peki diş kırılması nedir? Diş kırılması tedavisi nasıl yapılır? Kırık diş ağrısına ne iyi gelir? İşte bu soruların yanıtları...

KIRIK DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Kırık diş tedavilerinde ağrı yaşayan kişiler düzenli olarak dişini fırçalar ve diş ipi kullanır. Bitkisel yöntemler ile evde yapılabilecek çözümler arasında tuzlu su ile gargara yapmak, karanfil kullanmak, sarımsak püresi hazırlamak da ilk sırada yer alır. Yatarken başın dik bir şekilde tutulması ve kırık olan dişe baskı yapılmaması da önerilebilir.

DİŞ KIRILMASI NEDİR?

Diş kırıkları en çok çocuklarda ve yaşlılarda görüldüğü biliniyor. Diş kırılması birçok farklı etkene bağlı olarak oluşabilen ve dişin yapısındaki bütünlüğün bozulmasına neden olan durumdur. Çoğu zaman hastalar ağız içinde bir boşluk hissiyle diş hekimine başvururlar.

DİŞ KIRILMASI NEDEN OLUR?

Diş kırılmasının birçok nedenin olduğu biliniyor. Dişin derin dokularından başlayan bir çürük mine tabakasının kırılması ile görülür hale gelebilir. Diş kırıldığında çürük artık derinleşmiş olabileceği için diş kırığı görülmeden belli aralıklarla diş hekimi kontrolüne gelmek çürüklerin derinleşmeden tedavi edilmesini sağlar.

Sert yiyeceklerin, kabuklu kuruyemişlerin yenmesi sonucu da dişlerde kırılma görülebilir. Bunun dışında dişe gelen herhangi bir darbe sonucu dişlerde kırılma gözlenebilir. Spor yaralanmaları, araba kazaları veya düşme sonucu dişlerde görülen kırılmaların takibi mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde ilk anda dişin kökünde oluşabilen hasarlar fark edilemez ve bu durum dişin beslenmesinin bozulmasına ve dişin canlılığının yitirilmesine yol açabilir.

Diş sıkmaya bağlı olarak dişlerde kırılma gözlenebilir. Diş sıkma, çene eklemine, birçok kas bölgesine ve diş yüzeylerine yüksek miktarda baskı iletir. Diş yüzeyine iletilen baskı sonucu dişlerde aşınmalar, çatlaklar, kırıklar kaçınılmazdır.

Sakız çiğneme, buz çiğneme gibi alışkanlıkların yanı sıra dişi zayıflatan büyük diş dolguları da, diş kırılma nedenleri arasında yer almaktadır.

Yaşın ilerlemesi diş kırıkları nedenleri arasındadır. Çünkü 50 yaş ve üzerindeki kişilerde diş çatlağı daha fazla oluşur.

DİŞ KIRILMASI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Diş kırılmasının tedavisi genellikle geride kalan sağlıklı diş dokusu miktarına göre dolgu veya kron ile yapılabilmektedir. Çürüğe bağlı oluşan kırıklarda restorasyonlar yapılmadan önce çürük dokusunun temizlenmesi gerekir.

Kırılan bir dişin tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağı, dişte oluşan hasara göre belirlenir. Bu tedaviler arasında yapıştırma, kozmetik şekillendirme, kron, diş çekimi, kanal tedavisi ve kaplama bulunmaktadır.