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Uzmanı açıkladı. Çocuklarda diş sıkmasına dikkat

Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Ruken Ergül, hızla tedavi edilmeyen diş sıkma sorununun, çocukların yaşam kalitesini düşürdüğü konusunda anne babaları uyardı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:18
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Çocuklarda diş sıkmasına dikkat

Uzmanı açıkladı. Çocuklarda diş sıkmasına dikkat
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İHA’nın haberine göre; Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Ruken Ergül, çocukluk çağında diş sıkmanın dört çocuktan birinde görüldüğünü ve bu durumun başka hastalıkların habercisi olabileceğini ifade etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Doktoru Ruken Ergül, özellikle çocuklarda görülen Bruksizm yani diş sıkma ve diş gıcırdatma durumu hakkında bilgi verip nedenleri ve tedavisine dair konuştu.

Her 100 çocuktan 25’inde görülebilen bruksizm ile uyku halinde veya uyanıkken olmak üzere iki şekilde karşılaşılabiliyor. İki durumun da sebepleri stres, depresif ruh hali ve mutsuzluk olarak biliniyor. Diş gıcırdatması ve diş sıkma tedavi edilmediğinde ise ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Tedavinin temelinde ise diş sıkan kişinin karşılaştığı sorunun psikolog gözetiminde giderilmesi yatıyor.

“HER 4 ÇOCUKTAN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR”

Halk arasında diş sıkma ve diş gıcırdatma olarak bilinen bruksizmin bazı hastalıkların da habercisi olduğuna dikkat çeken Dr. Ergül şunları söyledi:

“Bruksizm yani diş sıkma ve diş gıcırdatma durumu, bireyin dişlerinin istemsizce birbirine sürttüğü durumlara deniyor. Her 4 çocuktan birinde görülebiliyor ve okul öncesi çocuklarda bunun daha fazla olduğunu biliyoruz. Bruksizm, stres ve depresif ruh hali gibi sebeplerden kaynaklanabileceği gibi dişlerdeki çapraşıklıklar, çürük, apse veya yüksek dolgulardan da kaynaklanabilir” dedi. Okula yeni başlayan çocuklarda diş gıcırdatmanın yaşam kalitesini etkilediğini vurgulayan Dr. Ergül “Bebeklerde ve daha küçük çocukluklarda eşlik eden bir yüz buruşturma, öksürük ve diş gıcırdatmasıyla birlikte görülen reflünün varlığına işaret edilebilir. Ayrıca diş gıcırdatmayla birlikte görülen salya akışı da bağırsaklardaki parazite işaret edebilmektedir. Alerjik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kronik sinüzit ve nörolojik problemlerden de kaynaklanabilir”

Dr. Ergül çocuklarda görülen bruksizmin tedavi edilmediği takdirde, eğer sorun diş kaynaklı ise dişlerde aşınmalara, çene kemiği rahatsızlıklarına ve uyku problemlerine sebep olarak yine çocuğun yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini söyledi. Tedavinin ise, hastalığa yol açan sebebin bulunması ve bu sebebin tamamen ortadan kaldırılmasıyla olacağını sözlerine ekledi.

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