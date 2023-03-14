Discord’da büyük tehlike. Kullanıcılar bu iddia sonrası ayağa kalktı

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz ay Discord güncellenen yeni gizlilik sözleşmesini paylaştı.

Yeni gizlilik politikasında yer alan ‘Discord görüntülü aramaların, sesli aramaların veya kanalların içeriğini depoladığı takdirde kullanıcıları “önceden” uyaracak’ ifadesi ise kullanıcıları rahatsız etti.

“ARAMA KAYITLARI MI DİNLENECEK?”

27 Mart’ta yürürlüğe girmesi planlanan yeni gizlilik sözleşmesinde yer alan bu madde akıllarda soru işareti bıraktı. Birçok kullanıcı çeşitli platformlar üzerinden “Discord arama kayıtlarını tutmayı mı planlıyor?” sorusunu sormaya başladı. Kısa sürede birçok kullanıcı tarafından dile getirilen bu soru ise bir Discord yetkilisi tarafından cevaplandı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde, görüşmeye katılmayan kişiler tarafından yapılan görüşme kayıtları yasa dışı olarak kabul ediliyor. Discord’un yeni gizlilik politikası ise gerekli izinleri alarak bu yasadan sıyrılıyor gibi görünüyor.

“POLİTİKALARDA DEĞİŞİKLİK YOK”

Bir Discord sözcüsü ise bu konuya yönelik bir açıklama yaptı. Video ve ses içeriklerinin saklanması veya kaydedilmesi politikalarında bir değişiklik olmadığını ifade eden sözcü, yalnızca gizlilik politikasının dilinde bir düzeltme yaptıklarını ifade etti.

Sözcü aynı zamanda yeni gizlilik politikasının geniş kapsamlı olduğunu ve yanlış anlaşılabileceğinin farkına vardıklarını ifade etti. Kullanıcıların endişelerini anlayabildiklerini aktaran Discord yetkilisi, daha açıklayıcı bir metin sözünü verdi.