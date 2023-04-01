﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın

Halk TV’de yer alan habere göre; Diş fırçalamak çok kolay gibi görünüyor ama diş fırçalamakla ilgili doğru bilinen yanlışların ortaya çıkması dikkat çekti.

Altın kural dişleri günde 2 kere fırçalamak gibi gelse de dişlerinizi fırçalarken de onlara zarar vermeniz muhtemel. Mesela diş macununuz fırçalama işleminden önce ıslatıyor musunuz? Peki, bunun yanlış olduğunu söylesek ne dersiniz?

Diş sağlığınızı korumak için iyi niyetle hareket ediyor olabilirsiniz. Ama hayatın her alanında olduğu gibi burada da küçük hatalar ile yaptığınız işlemi boşa çıkarmış oluyorsunuz. Unutmayın, diş fırçalarken her aşamada ıslatma yapmak gerekmiyor. Diş macununu ıslatmak, aslında diş temizliğinizde sizin için faydalı olacak etken maddelerin yok edilmesi anlamına geliyor.

SERT FIRÇALAMAKTAN KAÇINMALI

Dişleri uzun süre sert fırça ile fırçalayarak dişlerin daha hijyenik olduğu düşüncesi çok sakıncalı. Günde 1-2 defa orta ya da yumuşak bir sertlik derecesine sahip fırça ile dişleri fırçalayabilirsiniz.

DİŞ MACUNUNUZ KURU OLMALI

Diş macununu ıslatmak, içindeki etken maddenin yok edilmesi demek. Bu yüzden diş fırçasını hafif ıslatı ya da tamamen kuru tutarak macunu kuru olarak sürmelisiniz. Diş macunu miktarının da nohut tanesi kadar olması yeterli.

DİŞLER NASIL FIRÇALANIR?

Orta sertlikte bir fırça üzerine fırçayı ıslatmadan, macun sıkıldıktan sonra üst çenede arkadan başlayarak fırçanın yarısı diş etinde, yarısı dişte olmak kaydıyla çok nazik bir basınçla fırçalama yapmalısınız.

Fırçayı oynatmadan küçük dairesel titreşim hareketleri yapılır. 20 kez titreşim yapıldıktan sonra üst çenede aşağı doğru, alt çenede yukarı doğru süpürme hareketi yapılır. Ardından fırçayı bir boy ilerleterek işlem tekrarlanır. Dişlerin bütün yüzeyleri üzerinde aynı işlem tekrarlanmalıdır.

Bakteri plağının fırçalama ile ara yüzeylerden temizlenmesi mümkün değil. Bu yüzden diş ipi kullanılmalı. İki elde tutulan diş ipi, işaret ve baş parmağıyla yönlendirilerek iki diş arasına yerleştirilir. İp, bir yandaki dişe yaslanarak aşağı doğru hareket ettirilir.Daha sonra öndeki dişe yaslanıp ipi aşağı doğru hareket ettirerek bütün dişlerin ara yüzleri temizlenir.

Fırçalama işlemi sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce iki kez; diş ipi ise iki günde bir tercih edilmeli.