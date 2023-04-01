1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın

Diş macununu ıslattığınız için dişlerinizin çürüyebildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 17:34
Takip Et

Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın

Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
+
Aa
-

Halk TV’de yer alan habere göre; Diş fırçalamak çok kolay gibi görünüyor ama diş fırçalamakla ilgili doğru bilinen yanlışların ortaya çıkması dikkat çekti.

Altın kural dişleri günde 2 kere fırçalamak gibi gelse de dişlerinizi fırçalarken de onlara zarar vermeniz muhtemel. Mesela diş macununuz fırçalama işleminden önce ıslatıyor musunuz? Peki, bunun yanlış olduğunu söylesek ne dersiniz?

Diş sağlığınızı korumak için iyi niyetle hareket ediyor olabilirsiniz. Ama hayatın her alanında olduğu gibi burada da küçük hatalar ile yaptığınız işlemi boşa çıkarmış oluyorsunuz. Unutmayın, diş fırçalarken her aşamada ıslatma yapmak gerekmiyor. Diş macununu ıslatmak, aslında diş temizliğinizde sizin için faydalı olacak etken maddelerin yok edilmesi anlamına geliyor. 

SERT FIRÇALAMAKTAN KAÇINMALI

Dişleri uzun süre sert fırça ile fırçalayarak dişlerin daha hijyenik olduğu düşüncesi çok sakıncalı. Günde 1-2 defa orta ya da yumuşak bir sertlik derecesine sahip fırça ile dişleri fırçalayabilirsiniz.

DİŞ MACUNUNUZ KURU OLMALI

Diş macununu ıslatmak, içindeki etken maddenin yok edilmesi demek. Bu yüzden diş fırçasını hafif ıslatı ya da tamamen kuru tutarak macunu kuru olarak sürmelisiniz. Diş macunu miktarının da nohut tanesi kadar olması yeterli.

DİŞLER NASIL FIRÇALANIR?

Orta sertlikte bir fırça üzerine fırçayı ıslatmadan, macun sıkıldıktan sonra üst çenede arkadan başlayarak fırçanın yarısı diş etinde, yarısı dişte olmak kaydıyla çok nazik bir basınçla fırçalama yapmalısınız.

Fırçayı oynatmadan küçük dairesel titreşim hareketleri yapılır. 20 kez titreşim yapıldıktan sonra üst çenede aşağı doğru, alt çenede yukarı doğru süpürme hareketi yapılır. Ardından fırçayı bir boy ilerleterek işlem tekrarlanır. Dişlerin bütün yüzeyleri üzerinde aynı işlem tekrarlanmalıdır.

Bakteri plağının fırçalama ile ara yüzeylerden temizlenmesi mümkün değil. Bu yüzden diş ipi kullanılmalı. İki elde tutulan diş ipi, işaret ve baş parmağıyla yönlendirilerek iki diş arasına yerleştirilir. İp, bir yandaki dişe yaslanarak aşağı doğru hareket ettirilir.Daha sonra öndeki dişe yaslanıp ipi aşağı doğru hareket ettirerek bütün dişlerin ara yüzleri temizlenir.

Fırçalama işlemi sabah kahvaltıdan sonra ve akşam yatmadan önce iki kez; diş ipi ise iki günde bir tercih edilmeli.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
2
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
3
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
4
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
5
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
6
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Mehmet Şimşek'ten bomba Kılıçdaroğlu hamlesi. Erdoğan'ın bakanlık teklifini reddetmişti
﻿Alkole büyük zam 
7
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
﻿Dişinizi fırçalarken sağlığınızdan olmayın
﻿Anne ile kızı 4. kattan atladı
﻿Anne ile kızı 4. kattan atladı
﻿Anne ile kızı 4. kattan atladı
﻿Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
﻿Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
﻿Sopr Toto 1. Lig'de sezonun rekoru kırıldı
﻿Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
﻿Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
﻿Edirne'de yolcularla tartışan midibüs şoförü kontak kapattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.