Sigara dişlere nasıl zarar veriyor

Sigarının diş sağlığı üzerindeki etkisini gösteren uluslararası bilimsel araştırmalar, sigaranın özellikle diş eti iltihaplarına neden olan mikropların sayısını 3 kat artırdığını ortaya koydu. Halk arasında en temel ağız ve diş sağlığı sorunun genellikle dişe yönelik problemler olarak algılandığını ifade eden Sütçü, tedavi edilmediğinde diş kaybıyla sonuçlanabilen diş eti hastalıklarının da ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabildiğini vurguladı.

Zaman içinde bakteri plağının diş etlerinin kızarmasına, şişmesine ya da kanamasına neden olan asit ve toksinler ürettiğini anlatan Sütçü, bu durumda zamanla diş etlerinin dişlerden çekildiğini belirtti. Sütçü, “Bunun sonucunda dişler ile diş etleri arasında cepler oluşur. Bu ceplere mikroplar dolar ve dişlerin etrafındaki kemiğin zayıflamasına yol açar.” uyarısında bulundu.

Diş ve diş eti hastalıklarının başta kalp-damar hastalıkları açısından yüksek risk faktörü oluşturduğuna, uzun dönemde kalbe zarar verebildiğine işaret eden Sütçü, enfeksiyon bulunanlarda enfeksiyon olmayanlara göre kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı.

SİGARA, DİŞ ETİ HASTALIĞININ YAYILIMINI ARTIRIYOR

Diş eti sağlığının korunmasında hijyenin yanı sıra sigara kullanımının da önemli bir etken olduğuna işaret eden Sütçü, ‘Sigara, diş eti hastalığının yayılım ve şiddetini arttırmaktadır.’ dedi.

Sütçü, sigaranın bakteriyel plağın kompozisyonunda değişiklikler meydana getirdiğine de dikkati çekerek şunları söyledi:

“Sigaranın, hastalığa neden olan her türlü organizmanın sayı ve hastalığa neden olma yeteneğinde de artışa yol açtığı saptandı. Uluslararası bilimsel çalışmalar, sigara kullananlarda özellikle diş eti iltihaplarına neden olan mikropların sayısında 3 kat artış görüldüğünü gösterdi. Araştırmalar sigaranın, enfeksiyonlara karşı savunmada önemli rol oynayan, bağışıklık sisteminde bakterilere ve vücuda giren diğer organizmalara karşı savaşan nötrofil diye isimlendirilen hücrelerin hareketlerinde ve zehirsiz hale getirme özelliklerinde bozulma meydana geldiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma sonuçlarına göre, sigara içenlerde hem inatçı patojen mikroorganizmalar kolaylıkla kolonize oluyor hem de vücut savunma sistemini etkileyerek daha az korunma sağlıyor. Sigara içenlerde diş yapısı bozuluyor, dişlerde açılma oluyor ve kemik kaybı artıyor.”

“SİGARA DİŞ ETİ HASTALIKLARINI SAKLIYOR”

Sütçü, implantların uzun dönem başarısızlıklarında da sigara kullanımın önemli bir etken olduğunu dile getirerek, ‘Sigara, diş eti ve dişleri destekleyen diğer dokuları etkileyen iltihabi hastalıkların tedavisinde uygulanan cerrahi olmayan ve cerrahi tekniklerin sonuçlarını da negatif etkiliyor.’ değerlendirmesinde bulundu.

Diş eti hastalıkları ve iltihaplarının en önemli belirtisinin diş eti kanaması olduğunu vurgulayan Sütçü, şunları açıkladı:

“Kanama, hastayı hekime getiren en önemli bulgudur. Fırçalarken kanama, ara yüzeyleri temizlerken kanama, sert gıdaların çiğnenmesi esnasında olan kanama veya kendiliğinden olan kanamalar buna dahildir. Dikkat edilmesi gereken ise sigara içenlerde diş eti hastalığının en önemli bulgusu olan kanamanın maskelenmesi, gizlenmesidir. Dolayısıyla var olan ciddi bir diş eti hastalığı atlanıyor, fark edilemiyor. Sigara içenlerin mutlaka yılda iki kez diş hekimine giderek kontrollerini yaptırmaları öneriliyor.”