Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısı için Suudi Arabistan’a gidecek.

Dışişleri Bakanı Fidan Suudi Arabistan'a gidecek

İsrail-Filistin savaşı büyüyerek devam ederken İsrail’in Filistin’deki sivilleri hedef alarak yaptığı saldırılar hakkında toplanma kararı alan İslam İşbirliği Teşkilatı, ana merkezi Cidde’de 18 Ekim 2023 tarihinde toplanma kararı aldı.

Türkiye’den İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılım sağlayacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 18 Ekim 2023 tarihinde Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde, İsrail’in ayrım gözetmeksizin Gazze’deki Filistin halkının tamamını hedef alan eylemleri karşısında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu bağlamda İİT üye ülkelerince ortak bir tutum belirlenmesi üzerinde durulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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