Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistinlilerin acısının sürmesine asla izin vermeyeceğiz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadıklarını ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanının insani yardımların geçişini engellediğini belirtti.

Mısır'da devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı "Kahire Barış Zirvesi" başladı.

Kahire'nin doğusunda inşa edilen yeni idari başkentte gerçekleştirilen zirvesinin açılış konuşmasını Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptı.

ÇÖZÜM HALKIN BAŞKA BÖLGERLERE SÜRÜLMESİ DEĞİL

Filistin meselesinde çözümün göç olmadığını belirten Sisi, "Çözüm, bütün bir halkın başka bölgelere sürüklenmesi değildir. Bilakis tek çözüm, adalettir. Filistinlilerin, kendi topraklarında, yeryüzündeki diğer halklar gibi geleceklerini belirleyebilecekleri, onurlu ve güvenli bir şekilde bağımsız devletlerinde yaşamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Sisi, yardımların Gazze'ye girişi için Birleşmiş Milletler (BM) ile koordineli olarak Refah Sınır Kapısı'nın "sürekli" açık kalması konusunda ABD Başkanı Joe Biden ile anlaştığını dile getirerek, "Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi" dedi.

Filistin meselesinin Mısır pahasına tasfiye edilmesinin asla gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Sisi, Gazze Şeridi'nde yaşananlar ve zorla yerinden edilme girişimlerine karşı uluslararası sessizliği kınadı.

"GAZZE'YE KARŞI SAVAŞ DERHAL DURMALI"

Zirvede konuşan Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durması gerektiğini söyledi.

Kral 2. Abdullah, şunları kaydetti;

"Önceliklerimiz açık ve acil. Öncelikle, Gazze'ye karşı savaş derhal durmalı. Sivillerin korunması ve sivillerin hedef alınmaması konusunda ortak değerler ve insan hakları hukuku doğrultusunda ortak bir tutum takınılmalı, aksi halde bunu bir kesime uyguladığımızda bu değerler tüm anlamını kaybeder."

Ürdün Kralı, Gazze Şeridi'ne sürekli ve kesintisiz bir şekilde insani yardım, yakıt, gıda ve ilaç ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'den Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi konusuna da değinen Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin iç ve dış göçe zorlanmasını kesinlikle reddettiklerini belirterek, "Bu uluslararası hukuka göre bir savaş suçudur ve hepimizin kırmızı çizgisidir" dedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, şu ifadeleri kullandı;

"Gazze'de devam eden acımasızca bombardımanı, yardıma muhtaç ve mahsur kalmış insanlara kolektif cezalandırmayı konuşuyoruz. Bu açıkça insan haklarının ihlalidir ve savaş suçudur."

Zirveye, Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Zirveye katılanlar arasında Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bulunuyor.

HAKAN FİDAN: DEVAM EDECEK OLURSA KÜRESEL BARIŞI TEHDİT EDER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi

Bakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir" ifadesini kullandı.

"(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir" diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğünü belirterek, "Topluca cezalandırmanın, insan haklarına, insan hayatına karşı gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir bahanesi olamaz. Tereddütsüz olarak sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyoruz" dedi.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KATLİAMA DÖNÜŞTÜ

Fidan, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti;

"Topluca cezalandırmanın, insan haklarına, insan hayatına karşı gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir bahanesi olamaz. Tereddütsüz olarak sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyoruz. Uluslararası toplum, davranışlarının ve verdiği mesajların ne kadar kritik olduğunun farkında olmalıdır. İsrail'e geçici sözde bir galibiyetin tarih sürecinde uzun vadeli bir barışa yol açmadığını geçmişte olduğu gibi şimdi de gerçekleşmeyeceğini anlamalıdır. Kendisine gerçekleştirilen saldırıları, Filistinlilere yönelik korkunç bir öfke ortaya koymak için açık çek olarak görmemelidir. Hastanelere, sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır."

İsrail'e verilen sonsuz desteğin, gerçek dışı planların Filistinlilerin göz ardı edilmesine yol açılmasına neden olduğunu belirten Fidan, böylesine hataların devam ettirilmesinin mevcut uluslararası toplumun temel sorunlara çözüm getiremeyeceğini gösterdiğinin açık olduğu, bunun sadece evrensel değerlerin ve gerçeklerin zayıflatılması ve gerçeklerin çarpıtılması anlamına geleceğini söyledi.

Fidan, "İsrail, bu sistemik hatalardan faydalanmıştır. İslam, Hristiyan ve dini mekanları arasındaki eşitliği korurken kendince burada hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de sivillere yönelik suçlar işlemekte. Yasa dışı yerleşimler inşa etmektedir" diye konuştu.

Adil ve sürdürülebilir bir barış içinde önemli bir yol ayrımında bulunulduğunu aktaran Fidan, doğru adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin saldırıların derhal sona erdirilmesi ve şartsız olarak insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı;

"İki devletli bir çözümle sonuçlanacak müzakerelerin ve sürecin derhal yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bağımsız ve coğrafya bütünlüğü olan bir Filistin sadece barış için haiz değildir. Bu hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır. Tabii ki bunlar yeterli değil. Anlaşmanın ötesine geçmemiz ve bu vizyon için somut adımlar atmamız gerekiyor. Mısır'a zamanında yapılmış bu zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."