Hakan Fidan'dan kritik çağrı: İsrail bir tercih yapmak zorunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, İsrail'e seslenerek, "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilere baskı ve zulüm İsraillilere barış getirmedi, getirmeyecek. İsrail bunu yapmazsa kendisini daha da büyüyen bir şiddet ortamı ve sarmalının içinde bulacaktır. Türkiye olarak sağduyu telkin ediyoruz" dedi.

Fidan şöyle devam etti:

"Krizin yayılmasını önlemeliyiz, aksi halde daha kötüsü olur. İsrail uluslararası hukuku ihlal etmektedir. Yegane çözüm için 67 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız egemen Filistin devleti hayata geçirilmeli.

Garantörlük mekanizmasında bölgedeki Müslüman ülkelerinin de aktif rol üstlenmelerini arzu ediyoruz. Türkiye olarak çabalarımızı bu yapıcı anlayışla sürdüreceğiz.

İnsani yardımların Gazze’ye kesintisiz ulaşması için çaba sarf edilmelidir. Biz hiçbir zaman zulme ortak olmadık, olmayacağız. İsrail’den istediğimiz, barış çağrımıza kulak vermesidir."

"TÜRKİYE, BÖLGE POLİTİKASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR AKTÖR"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ise, "Bu ziyareti büyük bir istekle bekledim. Birkaç ay içerisinde yoğun temaslarımız gerçekleşti. Toplantı son derece yararlıydı. Çok açık ve yapıcı biçimde bir toplantı gerçekleştirdik.

Aynı zamanda çok bilgilendirici bir toplantıydı. Danimarka ve Türkiye yakın müttefikler. Her zaman bakış açıklarımız örtüşmese bile ikili ilişkilerimiz daha da gelişecek.

Türkiye bölge politikasında çok önemli olan bir aktör." dedi.