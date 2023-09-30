Dışişleri Bakanlığı: (ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) nefret dilinin şiddete dönüşmesi endişe verici

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) Son dönemde radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir." ifadesi kullanıldı.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığı: (ABD'de radikal Ermeni grupların protestosu) nefret dilinin şiddete dönüşmesi endişe verici

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına tepki gösterdi.

Bakanlık, Güney Kaliforniya Üniversitesinde düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta, radikal Ermeni grupların etkinliğe katılanlara saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kaliforniya Üniversitesinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) eş ev sahipliğinde 29 Eylül'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansa katılan yetkililerin radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alındığı, sözlü ve fiziki tacize uğradığı belirtildi.

ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Biriminin (LAPD) gerekli güvenlik önlemlerini alarak üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır.

Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır."

ABD'nin Los Angeles şehrinde radikal Ermeni gruplar, 29 Eylül'de YEE ve USC Annenberg Gazetecilik Okulu ortak sponsorluğunda düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta katılımcılara sözlü ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başlamıştı.

Polis tarafından salondan çıkartılan grup, konferans süresince dışarıda gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalışmıştı.

Konferansın sona ermesinin ardından programın katılımcıları, dışarıda Ermeni radikal grupların fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı.

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