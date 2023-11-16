Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya cevap

Dışişleri Bakanlığı "İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki asılsız iftiralarına" ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KAYNAK: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya cevap

Dışişleri Bakanlığı, "Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı uyguladıkları "zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş" İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye haklarının olmadığı vurgulandı.

"Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Binyamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, "Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililerin, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekleri ve dikkatleri başka yöne çekemeyecekleri" belirtildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

NETANYAHU NE DEMİŞTİ?

Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, X hesabından Netanyahu’nun şöyle dediğini paylaştı:

“Terörizmi destekleyen güçler var: Onlardan biri de Türkiye lideri Erdoğan. Erdoğan İsrail’i terör devleti olarak adlandırıyor ancak Hamas’ın terör eylemlerini destekliyor.

Kendisi Türkiye’deki köyleri bombaladı. Biz ondan ders almayacağız.”

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