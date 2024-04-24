Diskalifiye edilen ünlü sporcudan büyük itiraf

Kaynak: DHA
Diskalifiye edilen ünlü sporcudan büyük itiraf
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü gününde koşulan 156 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabını kazanan Polti Kometa Takımı'ndan Giovanni Lonardi, "Finişe ellerim havada girmeyi tercih ederdim" dedi.

Peloton finişe toplu halde girerken son metrelerde Danny Van Poppel'in çizgiyi geçerken faul yaptığı tespit edilince etabın birincisi değişti ve yapılan itiraz sonucu Polti Kometa Takımı’ndan Giovanni Lonardi birinci ilan edildi.

Yarış sonrası basın toplantısında koşuşan Yeşil Mayo Giovanni Lonardi, geç gelen etap birinciliği kararından sonra, "Finişe ellerim havada girmeyi tercih ederdim” diye konuşurken, “Geldiğimizden beri kazanmaya çalışıyoruz. İlk 2 gün iki güzel derece aldıktan sonra bugün bu başarıyı gerçekleştirdik. Kendimi iyi hissediyordum, fakat Danny beni uygunsuz bir şekilde perdeledi, hakemler de bunu onayladılar, daha adil oldu. Önümü kesmeden önce kazanacağımı hissetmiştim. Bugün mükemmel bir takımım vardı.

Sonlara doğru diğer takımlardan daha fazlaydık. Finişe 400 metre kala sprint başladı. Ben Van Poppel’in tekerleğine girdim. Daha finişe çok vardı fakat geçeceğimi hissettim. Bacaklarımı çok iyi durumdaydı, fakat soldan beni bloke etti. Bu yarışta ilk amacımız bir etap galibiyetiydi. Kazanmaya ihtiyacım vardı. Mutluyum, ancak finişten kollarım havada geçmeyi tercih ederdim” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Senato Başkanı'nın sözleri İtalya'yı karıştırdı. Inter'in ezeli rakipleri çıldırdı
Alperen Şengün 3. oldu
Alperen Şengün 3. oldu
Bisiklet Turu'nda 3. etabın galibi Giovanni Lonardi
Bisiklet Turu'nda 3. etabın galibi Giovanni Lonardi
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Fabio Jakobsen kazandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Fabio Jakobsen kazandı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başlıyor
Son Haberler
Eşine kızdı arabasını yaktı Gündem
Eşine kızdı arabasını yaktı
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu Dünya
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor Sağlık
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Manchester United double yaptı Spor
Manchester United double yaptı
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret Spor
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret