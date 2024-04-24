Diskalifiye edilen ünlü sporcudan büyük itiraf

Peloton finişe toplu halde girerken son metrelerde Danny Van Poppel'in çizgiyi geçerken faul yaptığı tespit edilince etabın birincisi değişti ve yapılan itiraz sonucu Polti Kometa Takımı’ndan Giovanni Lonardi birinci ilan edildi.

Yarış sonrası basın toplantısında koşuşan Yeşil Mayo Giovanni Lonardi, geç gelen etap birinciliği kararından sonra, "Finişe ellerim havada girmeyi tercih ederdim” diye konuşurken, “Geldiğimizden beri kazanmaya çalışıyoruz. İlk 2 gün iki güzel derece aldıktan sonra bugün bu başarıyı gerçekleştirdik. Kendimi iyi hissediyordum, fakat Danny beni uygunsuz bir şekilde perdeledi, hakemler de bunu onayladılar, daha adil oldu. Önümü kesmeden önce kazanacağımı hissetmiştim. Bugün mükemmel bir takımım vardı.

Sonlara doğru diğer takımlardan daha fazlaydık. Finişe 400 metre kala sprint başladı. Ben Van Poppel’in tekerleğine girdim. Daha finişe çok vardı fakat geçeceğimi hissettim. Bacaklarımı çok iyi durumdaydı, fakat soldan beni bloke etti. Bu yarışta ilk amacımız bir etap galibiyetiydi. Kazanmaya ihtiyacım vardı. Mutluyum, ancak finişten kollarım havada geçmeyi tercih ederdim” ifadelerini kullandı.