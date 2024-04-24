Senato Başkanı'nın sözleri İtalya'yı karıştırdı. Inter'in ezeli rakipleri çıldırdı

İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) Inter, şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan etti.

Milano derbisinde Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Inter'de kutlamalar devam ederken, İtalya Senato Başkanı La Russa, ülkeyi karıştıran açıklamalarda bulundu.

''HİLE YAPMADAN ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM''

Inter'in şampiyon olması sonrası büyük mutluluk yaşadığını ifade eden La Russa, "Inter'in şampiyonluğuyla gurur duyuyorum. Inter, Serie A'da hile yapmadan şampiyon olan tek takımdır! Belki bundan sonra bununla çok daha fazla övünürüm." şeklinde konuştu.

La Russa'nın bu sözleri, Inter'in ezeli rakipleri olan Juventus, Milan, Roma ve Napoli gibi takımların taraftarını kızdırdı.

''DYBALA'YI GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM''

Ayrıca La Russa, "Gelecek yıl, Paulo Dybala'yı Inter'de görmeyi çok isterim. Bu transfer için çılgınca şeyler bile yapabilirim, onu çok seviyorum. Maçların yarısında oynasa bile olur." dedi.

86 PUANLA LİDER

Inter, Serie A'nın bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 86 puanda yer alıyor.

Inter'in en yakın takipçisi Milan'ın puanı 69.

3. sıradaki Juventus'un ise 64 puanı bulunuyor.

Avrupa kotasında diğer takımlar ise şu şekilde;

4- Bologna 62 puan

5- Roma 55 puan

6- Atalanta 54 puan