Senato Başkanı'nın sözleri İtalya'yı karıştırdı. Inter'in ezeli rakipleri çıldırdı

Muhammed Mirza Şeker
Senato Başkanı'nın sözleri İtalya'yı karıştırdı. Inter'in ezeli rakipleri çıldırdı
İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa, Inter'in Serie A'da şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası flaş açıklamalar yaptı.

İtalya Birinci Ligi'nde (Serie A) Inter, şampiyonluğunu ligin bitimine 5 hafta kala ilan etti.

Milano derbisinde Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa uzanan Inter'de kutlamalar devam ederken, İtalya Senato Başkanı La Russa, ülkeyi karıştıran açıklamalarda bulundu.

ignazio-la-russa-1.webp

''HİLE YAPMADAN ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM''
Inter'in şampiyon olması sonrası büyük mutluluk yaşadığını ifade eden La Russa, "Inter'in şampiyonluğuyla gurur duyuyorum. Inter, Serie A'da hile yapmadan şampiyon olan tek takımdır! Belki bundan sonra bununla çok daha fazla övünürüm." şeklinde konuştu.

La Russa'nın bu sözleri, Inter'in ezeli rakipleri olan Juventus, Milan, Roma ve Napoli gibi takımların taraftarını kızdırdı.

gl3aq30woaarq9.jpg

''DYBALA'YI GÖRMEYİ ÇOK İSTERİM''
Ayrıca La Russa, "Gelecek yıl, Paulo Dybala'yı Inter'de görmeyi çok isterim. Bu transfer için çılgınca şeyler bile yapabilirim, onu çok seviyorum. Maçların yarısında oynasa bile olur." dedi.

gl2ctyqwoaayavd.jpg

86 PUANLA LİDER
Inter, Serie A'nın bitmesine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, 86 puanda yer alıyor.

Inter'in en yakın takipçisi Milan'ın puanı 69.

3. sıradaki Juventus'un ise 64 puanı bulunuyor.

Avrupa kotasında diğer takımlar ise şu şekilde;
4- Bologna 62 puan
5- Roma 55 puan
6- Atalanta 54 puan

İlgili Haberler
Diskalifiye edilen ünlü sporcudan büyük itiraf
Diskalifiye edilen ünlü sporcudan büyük itiraf
Alperen Şengün 3. oldu
Alperen Şengün 3. oldu
Türk hakemleri kazan kaldırdı
Kaptanlar sürdürülebilirlik için dümene geçti
Kaptanlar sürdürülebilirlik için dümene geçti
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
Livakovic sessizliğini bozdu! Tartışılan penaltı pozisyonu ile ilgili konuştu
Aziz Yıldırım iddiası bomba gibi düştü
Aziz Yıldırım iddiası bomba gibi düştü
Süleyman Demirel Türk futbolunu 2 kelimeyle özetledi
Galatasaray'dan Morutan'a mesaj
Galatasaray'dan Morutan'a mesaj
İptal edilecek maçı sahaya giren taraftarlar kurtardı
Erol Bulut yapayalnız kaldı
Aynı takımdan 2 ünlü futbolcu tecavüzden tutuklandı
Son Haberler
Eşine kızdı arabasını yaktı Gündem
Eşine kızdı arabasını yaktı
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu Dünya
Danimarka’da Büyük İskender’in mini portresi bulundu
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor Sağlık
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Manchester United double yaptı Spor
Manchester United double yaptı
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret Spor
TFF'den Adana İl Emniyeti'ne flaş ziyaret