Semih Kılıçsoy'un son durumu belli oldu. Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.

Kritik derbi saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş'ta sezonun flaş ismi Semih Kılıçsoy, sakatlığından dolayı Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçlarında forma giyemedi.

Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Semih Kılıçsoy'un son durumu beli oldu.

OYNAMASI BEKLENİYOR

Semih Kılıçsoy'un Fenerbahçe derbisinde görev alması bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Semih Kılıçsoy, süre aldığı 1709 dakikada 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

ONUR BULUT DA FORMASINA KAVUŞUYOR

Semih Kılıçsoy dışında Onur Bulut'un da formasına kavuşması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun, kart cezalısı olan Svensson'un yokluğunda dev maça ilk 11'de çıkması bekleniyor.