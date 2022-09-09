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  • Dişlerinizi beyazlatmak için binlerce TL ödemeyin! Aynı beyazlığa 25 TL ödeyerek de kavuşabilirsiniz

Dişlerinizi beyazlatmak için binlerce TL ödemeyin! Aynı beyazlığa 25 TL ödeyerek de kavuşabilirsiniz

Işıl ışıl parlayan dişler, ağız ve diş sağlığında tamamlayıcı bir öge. Diş bakımımıza özen gösterirken doğru yöntemler tercih edilmesi gerekiyor. Aksi hâlde diş kayıplarına bile neden olabilecek zararlarla karşılaşılabiliyor. Dişlerinizi pratik ve doğal olarak beyazlatmak için detaylara göz atabilirsiniz.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 14:58
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 15:02
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Dişlerinizi beyazlatmak için binlerce TL ödemeyin! Aynı beyazlığa 25 TL ödeyerek de kavuşabilirsiniz

Dişlerinizi beyazlatmak için binlerce TL ödemeyin! Aynı beyazlığa 25 TL ödeyerek de kavuşabilirsiniz
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Siz de inci gibi bembeyaz dişlere sahip olmak istiyorsunuz ama çoğu zaman profesyonel olarak diş bakımı için vakit bulamıyor musunuz? O hâlde listelediğimiz doğal diş beyazlatma yöntemleri tam size göre. İşte detaylar!

MUCİZEVİ MEYVE: ÇİLEK

Çilek, dişteki dış etmenlere bağlı olarak oluşan lekeleri gideriyor ve dişlere parlaklık veriyor. Ayrıca kokusuyla nefesi tazeliyor. Püre hâline getirilen bir adet çileği diş fırçasının üzerine koyup dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Çilekte bulunan asit ve şekerin dişlerinize zarar vermemesi için işlemden sonra ağzınızı su ile çalkalamanız gerekiyor.

BİLİNEN EN ETKİLİ YÖNTEM: KARBONAT

Karbonatın temizleyici gücünü neredeyse herkes biliyor. Karbonatı doğru oranda ve dikkatli kullanarak dişleri beyazlatmak mümkün oluyor. Birkaç damla suyla birkaç tutam karbonatı karıştırıp diş fırçasına sürerek dişlerinizi fırçaladıktan sonra suyla çalkalayabilirsiniz. Bu işlemi haftada en fazla iki veya üç kez tekrarlayabilirsiniz.

ZERDEÇALIN DİŞ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Zerdeçal, hem dişleri beyazlatıyor hem iltihap önleyici özelliğiyle diş sağlığına katkıda bulunuyor. Diş fırçasının üzerine biraz toz zerdeçal ve birkaç damla su damlatarak dişlerinizi fırçalayıp su ile çalkalayabilirsiniz.

LİMON VE PORTAKAL KABUKLARININ GÜCÜ

Özellikle C vitamini içeren besinler, dişler için olumlu etkiye sahip. Siz de limon ve portakal kabuklarını fırçalama hareketleriyle diş üzerine hafifçe uygulayarak dişlerinizdeki lekeleri ve sararmaları yok edebilirsiniz. Bu besinler, yüksek miktarda asit ve şeker içerdiğinden dolayı işlemin, haftada en fazla iki kez tekrarlanması ve bol suyla ağzınızı çalkalamanız gerekir.

DÜZENLİ BAKIM VE KONTROL

Özellikle çay, kahve ve sigaranın sık tüketimi; dişlerde ciddi oranda renk değişimine sebebiyet veriyor. Her ne kadar doğal yöntemler işe yarasa da ilk etapta ağız ve diş hijyenine dikkat etmek ve son olarak yılda en az iki kere diş hekimi tarafından muayene edilerek kontrolden geçmek gerekiyor.

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