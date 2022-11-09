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Yoksulluk vatandaşın ağzını vurdu. Ucuz arayışı kaliteyi düşürdü

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül açıklamalarda bulunarak az miktarda sağlıklı yiyecek tükettiklerini ve bunun diş sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 08:18
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Derinleşen ekonomik kriz ağız ve diş sağlığını bozdu. Ankara Diş Hekimleri Odası Sekreteri Gamze Burcu Gül açıkladı

Yoksulluk vatandaşın ağzını vurdu. Ucuz arayışı kaliteyi düşürdü
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Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle birçok sektör olumsuz etkilendi. Öte yandan vatandaşların da sağlığı yetersiz beslenme ve sağlıklı beslenmeden dolayı bozuluyor.

Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, yoksulluğun ağız ve diş sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, yoksulluğun sağlıklı beslenmeyi de etkilediğine dikkat çekti ve şöyle konuştu: “Geçinebilmek için fiyatı düşük, işlenmiş, şeker içeriği yüksek gıdaya yöneliyor ve çok az miktarda sağlıklı yiyecek tüketebiliyor. Bilhassa büyüme gelişim döneminde yeterli protein, sebze, meyve ve sağlıklı bitkisel yağları tüketmesi gereken çocuklar karbonhidrat ağırlıklı besleniyor. Bu şekilde beslenen çocuklarda diş çürüğü oluşumu da kaçınılmaz.”

“TOPLUMUN YÜZDE 85’İNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BOZUK”

“Ülkemizde toplumun yüzde 85’inin ağız ve diş sağlığı bozuk” diyen Gül, “En önemli halk sağlığı sorunları içinde yer alan ağız ve diş hastalıklarının nedeni de büyük oranda yoksulluk. İşsizliğe bağlı maddi sıkıntılar nedeniyle aileler çocuklarının ağız hijyeni için gerekli olan en basit malzemeleri bile alamıyor. Yine işsizlik nedeniyle sosyal güvencesi olmayan ailelerin çocukları, kamu ağız diş sağlığı hizmetlerinden de yararlanamıyor” dedi. Çözüm için “ulusal ağız diş sağlığı politikası” olması gerektiğini vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

“Bu amaçla, diş hekimleriyle birlikte tüm sağlık çalışanları, pediatristler, pratisyen hekimler, hemşireler, ayrıca öğretmenler, ebeveynler, okullar, yani çocuğa dokunan herkes ve fakülteler, dişhekimi odaları, ilgili bakanlıklar işbirliği içinde çalışmalıdır. Bununla birlikte sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya, uygun fiyatlarla, sürdürülebilir biçimde ulaşabilmek bir insan hakkıdır. Bunu sağlamak da kamunun en önemli görevlerinden biridir. Bu konuya sosyal yardım değil, ‘sosyal hak’ perspektifinden bakmak sorunların çözümü yolunda doğru bir adım olacaktır.”

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efendiler ve uşaklar
9.11.2022 08:30
sağlık turizmi var ya. avrupalılar geliyor, ameliyat oluyorlar, her türlü operasyonu yapıp gidiyorlar. atatürk havalimanına neden hastahane inşa edildi? biz mi? biz önemli değiliz.  
 
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