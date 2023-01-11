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Disney+ Türkiye 2023 içerikleri belli oldu

Disney+ Türkiye, bu yıl içinde platformda yayınlanacak yeni içerikleri açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:48
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Disney+ Türkiye 2023 içerikleri belli oldu

Disney+ Türkiye 2023 içerikleri belli oldu
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Disney+, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına nihayet girdi. Kısa süre içinde hatırı sayılır bir kitle elde eden platform, aynı zamanda dünya genelinde Netflix ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle olan rekabetini de sürdürüyor.

Son olarak Disney+ Türkiye, 2023 yani bu yıl içinde platformda yayınlanacak yeni içerikleri açıkladı.

Disney+’ın, 2023 yılında getireceği dizi ve filmler:

The Mandalorian (3. Sezon) – 2023

Fleishman Is in Trouble – 2023

Dug Days Carl’s Date (Dug’ın maceraları Carl’ın randevusu) – 2023

Loki (2. Sezon) – 2023

Welcome to Chippendales – 2023

Only Murders in the Building – 2023

The Kardashians – 2023

Peter Pan & Wendy – 2023

Black Panther: Wakanda Forever – 2023

Win or Lose – 2023

Star Wars Ahsoka – 2023

Secret Invasion – 2023

American Born Chinese – 2023

Crater – 2023

Star Wars: Bad Batch (2. Sezon) – 2023

ABONELİK ÜCRETLERİ

Disney+ abonelik ücretleri ise şöyle;

Aylık ödeme planıyla üyelik: Aylık 64,99 TL karşılığında Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic’ten binlerce yapımı izleyin

Yıllık ödeme planıyla üyelik: Yıllık 649,90 TL karşılığında Disney+’a tüm yıl boyunca erişin

Yukarıdaki fiyatlar yalnızca 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren üye olacak kullanıcılar için geçerlidir.

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