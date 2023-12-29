Dikkat o hastalık parmak ayak bacak kestiriyor

Kaynak: İHA
Dikkat o hastalık parmak ayak bacak kestiriyor
Uzmanı, “Diyabetik ayak hastalığı olanlar kesinlikle dikkat etmeli” dedi ve çok ciddi uyarılarda bulundu...

Türkiye’de yaklaşık 700 bin diyabetik ayak enfeksiyon hastası bulunuyor. Doç. Dr. Bilgehan Çatal, konuyla ilgili çok önemli uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar.

Doç. Dr. Çatal, “Bir hastanın ayağı, bacağı ya da parmakları kesilmek zorunda kalırsa, o kesilmelerin yüzde 85’i diyabetik ayak enfeksiyonları yüzündendir" diye konuştu ve sözlerine şunları ekledi:

“ Diyabetlilerde sinir hasarları geç fark edilir. Hastaların her zaman ayaklarını yıkaması ve durulaması lazım.
Ülkemizde 7 milyona yakın diyabet hastası bulunuyor. Bu hastaların gerçekten kendilerine dikkat etmemeleri durumda bacakları ya da parmakları kesilmek zorunda kalır."

“SİNİR HASARI HİSSETTİRMİYOR”

Bu tür hastaların ayaklarındaki sıkıntılar fark edemediklerine vurgu yapan Doç. Dr. Çatal, “Anlayamama nedenleri nöropati denilen sinir hasarıdır. Bu hastalarda bir sinir hasarı oluşur ve koruyucu duyu dediğimiz hissi kaybolur. Bu hasarlar ülser, batma ve ayakkabı vurması gibi hisle ortaya çıkıyor. Hatta koruyucu duyu kaybı oluştuğu için banyoda bile sıcak suyu hissetmiyorlar. Küçük damarların tutulmasıyla oluşan anjiyopati bu süreç zarfında devreye giriyor. Öyle olunca da enfekte yaralar oluşuyor.”

DİYABETİK AYAĞA ÖZEL AYAKKABI

Doç. Dr. Çatal, şekeri kontrol altında olmayan diyabetlilerin ayak enfeksiyonuna yatkın olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“ En iyi muayene hastanın kendini muayene etmesi. Her gün ayaklarını iyice yıkadıktan sonra bir kızarıklık ya da renk değişimi olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu hastaların kesinlikle çok sert ayakkabılar giymemesini öneriyoruz. Hatta mümkünse özel ayakkabı yaptırmaları iyi olur. Şikayetleri devam eden hastaların acilen doktora başvurmaları gerekiyor. Aksi takdirde ayak ülseri oluyorlar ve tedavide gecikmiş bulunuyorlar. Şeker kronik bir hastalık ve kesin çözümü yok.”

İHA

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