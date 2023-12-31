İsot damar vantuzu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
İsot damar vantuzu
Ülkemizde en fazla tüketilen baharatların başında isot geliyor. Ve İsot damarları açarak sağlıklı olmamızı sağlıyor. İşte İsot mucizesi...

Çiğ köfteyi çok seven bir millet olduğumuzu dünya biliyor. Durum böyle olunca da İsottan bahsetmeden geçmek olmaz. Çok sık kullanılan isot tam bir damar vantuzudur. İşte isotun yararları.

ŞEKER HASTALARI KULLANMALI


İsot kandaki şeker oranını dengeleyerek yükselmesini ya da düşmesini engelliyor. Bu nedenle yüzden şeker hastalarının kullanması kesinlikle şart. Çünkü metabolizmayı hızlandırıyor. Kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir besin.

KANSER HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR.


İsot bağışıklık sistemini güçlendirerek sindirimi kolaylaştırıyor. Kemik gelişimine yardımcı oluyor. Vücuttaki ödemi atıyor: Gece körlüğü ve kansere iyi geliyor. Antioksidan özelliği olduğu biliniyor ve bu özelliğinden dolayı damarların sertleşmesinin önüne geçiyor. Öyle olunca da kalp hastalığına yakalanma riski azalıyor. İsot için damar vantuzu deniliyor...

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