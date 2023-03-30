Diyabetli çocuk ve gençlere ölçüm cihazı verilecek

Bakanlıkça, bu yıl sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki tip-1 diyabet hastası 0-22 yaş aralığındaki kişilerin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için Glikoz Ölçüm Cihazı Yardımı hayata geçirildi. Bu kapsamda Bakanlık tarafından Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda ailelere cihazlar dağıtıldı, nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanı İlknur Dinçer Yavuz, AA muhabirine açıklama yaptı, yaptığı açıklamada, bu programın dünyada benzeri görülmeyen bir yardım programı olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 1 yıldan bu yana yardım programı için çalıştıklarını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"0-22 yaş tip-1 diyabet hastası çocuk ve gençlerimizi parmak delerek insülin değerlerini kontrol etme gerekliliğinden kurtaran bir program. Kola takılan bir sensör sayesinde insülin değerleri öğrenilebiliyor. Aynı yardım programı içerisinde faydalanıcılarımıza verdiğimiz telefonlarda yüklü uygulamalar sayesinde sensördeki insülin değerleri telefona aktarılıyor."

Bakanlık bünyesinde oluşturdukları izleme takip birimleri olduğunu dile getiren Yavuz, bu izleme takip birimlerinden de verilerin takip edilebildiğini vurguladı.

İnsülin değerlerinin referans aralığının dışına çıkması durumunda önce faydalanıcının yakını gerekli durumlarda da sağlık birimlerinin harekete geçirildiğini anlatan Yavuz, "Bugün itibarıyla 6 bin 700 hak sahibimiz var. Başvurularımız hala devam ediyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yapılıyor." diye konuştu..

Yavuz, yardım programının iki yıl süreyle uygulanacağının altını çizdi, bir sensörün kola takılmasının ardından kullanım süresinin 14 gün olduğuna işaret etti.den Yavuz, bu süre sonunda sensorun yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

AA