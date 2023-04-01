Diyabet hastalarına tek başına ecza deposu

Journal of Diabetes Research'te yayınlanan araştırmada, tarçın çayının postprandiyal kan şekerini 30 dakika içinde düşürebildiği ortaya çıktı.

Kan şekerinin yükselmesine hiperglisemi olarak biliniyor. Yükselen kan şekerine müdahale etmemek kalp, böbrek ve göz gibi organların ciddi hasar almasına neden olduğu bildirildi. Yükselen kan şekerini düşürmek için çeşitli yöntemler arandığı bildirildi. Yapılan araştırmalar kan şekerini düşüren oldukça etkili bir içeceği tespit ettiği ifade edildi.

Diyabet, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan yetersiz insülin üretiminden kaynaklandığı vurgulandı. Kan şekerinin yükselmesi çok çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Kan şekerini düşürmek ve dengelemek için sağlıklı beslenmenin önemi her fırsatta belirtildi. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerle dolu bir baharat, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabiliyor.

Araştırmacılar, tarçın çayının bu kan şekeri ölçümü üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmak için yaşları 20 ile 53 arasında değişen, diyabetik olmayan 30 yetişkini inceledi. Gönüllüler rastgele iki gruba ayrıldı. Biri kontrol grubuydu, diğeri ise tatlı sıcak içeceğin tadını çıkardı. Ayrıca, katılımcılardan müdahaleden bir gün önce tarçın almamaları istendi.

Hem kontrol hem de tarçın grubunda her katılımcıdan 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika sonra kan örnekleri alındı. Bulgular, tarçın tozunun tüketimden 30 dakika sonra postprandial kan şekeri seviyelerinde “önemli bir azalma” sağladığı görüldü. Bu araştırma sadece şeker hastalığı olmayan insanlara odaklanırken, diğer çalışmalar da tarçın ve kan şekeri seviyeleri arasındaki umut verici bağlantıyı fark etti.