Diyabette etkili 5 süper besin

Sağlıklı ve dengeli beslenmek şüphesiz herkes için çok önemli. Diyabet hastalığında ise ayrı bir önem taşıyor. Diyabette beslenme tedavisinin ilk amacı kan şekerinin kontrolünü sağlamak yani kan şekeri düzeyini normal ya da normale yakın sınırlarda tutmak. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Diyabet hastalarının beslenme planları yaş, boy, ağırlık ve fiziksel aktivite düzeyine göre hazırlanmalıdır; enerji ve besin ögeleri gereksinimleri dikkate alınarak bireylere özel olarak planlanması gerektiği unutulmamalıdır” diye konuştu. Melike Şeyma Deniz, 5 süper besini ve yararlarını anlattı. İşte o 5 besin:



Turunçgiller



Diyabetli bireyler genellikle meyve yemenin kendilerine yasak olduğunu düşünür. Ancak, doğru zamanda doğru miktarlarda meyve tüketerek kan şekeri kontrol altında tutulabilir. Amerikan Diyabet Birliği özellikle C vitamini kaynağı olması ve zengin posa içeriği ile öne çıkan greyfurt, mandalina, portakal, limon gibi turunçgillerin tüketilmesini önermektedir. Bir orta boy portakal veya 2 küçük mandalina ya da büyük bir greyfurtun yarısı 1 porsiyon meyve yerine geçmektedir ve gün içerisinde tüketilebilir. Ancak greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime girebilecek bir meyve olduğundan mutlaka hekiminize danışmalısınız.

Yulaf



Yulaf içerdiği beta glukan isimli posa sayesinde sağlığa olumlu etkileri bulunan bir besindir. Yemek sonrası kan şekerinin hızla yükselmesinin önüne geçen yulaf kahvaltı veya ara öğün alternatifi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, diyabette ağırlık kontrolü önemli bir noktadır ve yulaf verdiği tokluk hissi ve sindirim sistemini iyi çalıştırması sayesinde ağırlık yönetimi ve dolayısıyla diyabet için etkili yiyeceklerden biri olmuştur.

Kurubaklagiller



Sağlıklı beslenmenin altın kurallarından birisi kolesterol seviyesinin düşmesine, diyabetli bireylerde kan şekerinin kontrolünün sağlanmasına ve kabızlık sorununun çözülmesine yardımcı olan posanın günde 25-30 gram tüketilmesidir. Posa alımımızı arttırmada kurubaklagiller imdadımıza yetişir. Hem içerdikleri yüksek posa sayesinde hem bitkisel kaynaklı protein hem de demir, çinko, magnezyum ve folik asitten zengin olması sayesinde kurubaklagiller diyabetli bireylerin beslenmesinde yer almalıdır. Haftada iki-üç kere kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek gibi kurubaklagiller tüketilmeli ve kurubaklagillerin demirinden maksimum düzeyde faydalanmak içinde yanında bol limonlu bir salata tercih etmelisiniz.

Armut



Armut düşük glisemik indeks ile zengin posa içeriğini birleştiren, diyabetli bireylerin tüketmesi gereken bir meyvedir. Düşük glisemik indeks, kan şekerini hızla değil yavaş yükseltmek anlamına gelir. Günün herhangi bir ara öğününde bir orta boy armut yiyebilirsiniz. Ancak önemli bir püf noktası; meyveleri süt veya yoğurt gibi bir protein kaynağı ile tüketmenin daha doyurucu ve kan şekeri dengesi için daha iyi olmasıdır. Armutun yanında bir su bardağı süt veya bir kase yoğurt tüketerek daha uzun süre tok kalmayı garantileyebilirsiniz.

Zerdeçal



Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, “Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde antioksidan, inflamasyon önleyici, anti kanser etkileri de bilinen diyabet üzerine de etkili olan bir baharattır. 2012 yılında yapılan bir çalışmada, prediyabet olan 240 bireyde 9 ay süreyle kurkumin kullanımının diyabeti önleyebileceği gösterilmiştir” diye konuştu