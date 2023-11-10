Diyanet tepkiler çığ gibi büyüyünce Atatürk mesajı yayınladı. Cuma hutbesinde Atatürk'e yer verilmedi

Cuma hutbelerinde Atatürk'e yer vermediği için eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı uzun bir dönemin ardından ilk defa Atatürk'ü gördü. Başkanlık sosyal medya safyasında Atatürk'ü andı. Ancak, Diyanet, bugünkü cuma hutbesinde yine Atatürk'e yer vermedi.

İşte Atatürk'ü anma günü 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçeye 1 saat kala Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı mesaj söyle:

"Kuruluşunun 100. yıldönümüne eriştiğimiz cumhuriyetimizin banisi gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz.

büyük fedakârlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır."