Diyanet tepkiler çığ gibi büyüyünce Atatürk mesajı yayınladı. Cuma hutbesinde Atatürk'e yer verilmedi

Cuma hutbelerinde Atatürk'e yer vermeyen Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Kasım'da 9'u 5 geçeye bir saat kala 'nihayet' sosyal medya sayfasından Atatürk mesajı yayınladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Diyanet tepkiler çığ gibi büyüyünce Atatürk mesajı yayınladı. Cuma hutbesinde Atatürk'e yer verilmedi

Cuma hutbelerinde Atatürk'e yer vermediği için eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı uzun bir dönemin ardından ilk defa Atatürk'ü gördü. Başkanlık sosyal medya safyasında Atatürk'ü andı. Ancak, Diyanet, bugünkü cuma hutbesinde yine Atatürk'e yer vermedi.

İşte Atatürk'ü anma günü 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçeye 1 saat kala Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı mesaj söyle:

"Kuruluşunun 100. yıldönümüne eriştiğimiz cumhuriyetimizin banisi gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85. yılında saygı ve minnetle yad ediyoruz.

büyük fedakârlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz. onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek; devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır."

diyanetttataoo.jpg

ataturk55566.jpg

ataturk1122.jpg

foto44455.jpg

İlgili Haberler
Dolmabahçe’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu
Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hüzün dolu anlar
Devlet erkanı Anıtkabirde
Tüm yurtta büyük kurtarıcı için sirenler çaldı
Halk Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüyor
Atatürk'ü anmayan minnet duymayan Yunan işbirlikçileri utansın. Ne Mutlu Türk'üm diyene
Atatürk'ün emriyle kurulan Diyanet 10 Kasım’da Atatürk'ü anmayacak
Öne Çıkanlar
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Son Haberler
Bu mantara aman dikkat Sağlık
Bu mantara aman dikkat
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı Spor
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı
Bağırsaklar nasıl temizlenir Sağlık
Bağırsaklar nasıl temizlenir
Bademin az bilinen 5 yararı Şifalı Bitkiler
Bademin az bilinen 5 yararı
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama Dünya
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Magazin
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları