Atatürk'ün emriyle kurulan Diyanet 10 Kasım’da Atatürk'ü anmayacak

Atatürk’ün ölümsüzlüğe intikalinin 85. yıldönümüne denk gelen cuma hutbesinde “Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek” konusu işlendi. Hutbede Filistin’den bahsedilirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e hiç değinilmedi.

Atatürk’ün vefatının 85 yıldönümü, cuma gününe denk gelince gözler Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi.

Milli bayramlarda ve 10 Kasımlarda cuma hutbelerinde ısrarla Atatürk’e yer vermeyen Diyanet yine şaşırtmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Kasım 2023 tarihli Cuma hutbesinde Ulu önder Atatürk’e yine yer vermedi.

10 Kasım 2023 tarihli Cuma hutbesi “Azim ve gayret sahibi bir mümin olabilmek” başlığını taşıdı.

Cuma hutbesinde Filistin’den söz edilerek; “Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in dualarından biri de şöyledir: “Allah’ım! Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. ”Onun bu duasına gönülden “Âmin!” diyen müminler olarak, azim ve gayrete sarılıp insanlığı haksızlık ve zulümlerden kurtaracak olan bizleriz. İmanımızdan aldığımız güçle insanlığın barış ve huzuru için çalışacak olan biziz. Bizlerin azim ve gayretiyle başta Filistin’deki kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumların yüzü gülecektir; hüzün, yerini sevince bırakacaktır. Zira inancımız, bize bu görevi yüklemekte; insanlık, bizden bunu beklemekte; tarihimiz, bizi buna davet etmektedir.” sözlerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürüten, din konusunda toplumu aydınlatan ve ibadet yerlerini yöneten bir kurumdur. 1924 yılında kurulan Diyanet, Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Anayasaya göre, Diyanet laiklik ilkesi doğrultusunda, siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinir.

Diyanet nasıl kuruldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde, Şeriyye ve Evkaf Vekaleti’nin yerine, Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 429 sayılı kanunla kuruldu. Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulan Diyanet, 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığına bağlandı.