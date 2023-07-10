Diyanet İşleri 146.5 milyon lirayı 'yolluk' yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılında aldığı 16 milyar lira dev başlangıç ödeneği ile tartışmalara neden olmuştu. Bakanlıklardan fazla bütçeye sahip olan Diyanet, yıl sonunda 23.5 milyar lira harcayarak başlangıç ödeneğini aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e sunduğu ek bütçeden bu yıl da faydalanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 276.2 milyon TL'lik ek bütçesinin 146.5 milyon lirasını “yolluk” için kullanılacak.

2023 BÜTÇESİ 36 MİLYAR 186 MİLYON LİRA

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre; yolluk harcaması 2022’de yüzde 104 artışla 157 milyon liraya çıkarken vakıf ve dernekler gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlara da 128 milyon lira aktarıldı. Temsil ve tanıtma gideri de 1.6 milyon lira oldu.

Vatandaşlara azla yetinme tavsiyesi veren Diyanet’e ek bütçeden de “piyango” vurdu. Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ek bütçede, hangi kuruma ne kadar bütçe aktarılacağı belirtildi.

Buna göre Diyanet’e ek bütçeden 276 milyon 218 bin lira eklenecek. Böylece Diyanet’in yeni 2023 bütçesi 36 milyar 186 milyon lira olacak. Ek bütçe ile verilecek 276.2 milyon liralık bütçesinin 146.5 milyon liralık kısmı, “yolluk” kalemine aktarılacak. 129.7 milyon lira ise “Aday Din Görevlileri İaşe ve İbate Giderleri ile Diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” kalemi için kullanılacak.