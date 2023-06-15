Diyanet-Sen yöneticisi mezuniyet törenlerini hedef aldı: Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli

Diyanet-Sen yöneticisi Hüseyin Kayıkcı, mezuniyet törenlerinin ‘ahlaksızlık’ olduğunu savunarak, “Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Devlet yetkililerimizin bir el atmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Diyanet-Sen yöneticisi mezuniyet törenlerini hedef aldı: Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli

Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası’nın (Diyanet-Sen) Amasya Merzifon İlçe Başkanı Hüseyin Kayıkcı, okulların yıl sonu mezuniyet etkinliklerini hedef aldı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre Kayıkcı, mezuniyet törenlerinin “ahlaksızlık” olduğunu ve öğrencilerin de bu ahlaksızlığa ortak edildiğini söyledi.

“DEVLET YETKİLİLERİMİZİN EL ATMALARINI BEKLİYORUZ”

Mezuniyet törenlerinde, çocukların makyaj yapıp dekolte elbise giyerek dans etmelerini eleştirip ahlaksızlık olarak tanımlayan Kayıkcı, şu ifadeleri kullandı:

“Devletin okulunda gayri ahlaki oyunlar oynanıyor, mezuniyet adı altında manevi servet yok ediliyor. Muhafazakâr üniversitelerin yaptığı mezuniyet programlarının diğerlerinin yaptıklarından eksik kalır yanı yok. Liselilerin mezuniyet programları ise erotizme dönüştü. Okul bahçelerinde gencecik kızlar üzerlerinde dini ve milli değerlerimizi ayaklar altına alan kıyafetler giydirilerek oynatılıyor. Kızlar erkekler iç içe. Hareketler, danslar erotizm içerikli. Ortaokul çağındaki çocuklara da bu hastalık bulaştı. Ahlak krizi de yaşıyoruz. Tüm bunlardan aileler, idareciler mesuldür. Devlet yetkililerimizin de mezuniyet vb. programlara bir el atmalarını bekliyoruz.”

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