Araplar dostumuz değildir diyen imam hutbeden haykırdı: Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur

Editör: Sami Gürel

Türkiye’de özellikle son dönemin en çok tartışılan kurumlarının başında Diyanet İşleri Başkanlığı ve imamlar geliyordu.

Kurumun ve personellerinin, cumhuriyet kazanımlarını hedef alıp yaptığı söylemler, paylaşımlar ve Atatürk’ü anmayan Cuma hutbeleri sert eleştirilere neden olmuştu.

''TÜRK'ÜN TÜRK'TEN BAŞKA DOSTU YOKTUR''

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen bir imamın söyledikleri ise bu durumu tam tersine çıkardı. Camide toplanan kalabalığa karşı hutbeden seslenen imam, ''Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Bunu bir kenara yazın. Araplar da bizim dostumuz değil. Durmadan umreye zam, hacca zam, gitmesinler gelmesinler. Yeter artık. Kendimize gelelim'' dedi.

Hutbede Hacı Bektaş-ı Veli’nin ''bir olun, iri olun, diri olun'' sözlerini de hatırlatan imamın sözleri beğeni topladı.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı, imamın söyledikleri yeniden gündem oldu.