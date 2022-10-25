Diyanet'in külliyesine para dayanmıyor. Bir ayda milyonluk harcama yapıldı

Elazığ’da 2018’de 19 bin 250 metrekarelik alanda yapımına başlanan ancak “Tasarruf Tedbirleri” gerekçesiyle bir süre inşaatı durdurulan Harput Diyanet Külliyesi için 2020 yılı bütçesinden 13 milyon 761 bin TL ayrıldı. 2018’de 63 milyon 420 bin TL'lik proje tutarı ile yapımına başlanan külliye için 2021 yılının sonuna kadar 89 milyon 249 bin TL harcandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, külliye için bu yıl 3 milyon TL ek kaynak ayrıldı. 2023 yılında tamamlanması planlanan tesisin inşaatının büyük oranda tamamlandığı öğrenilirken tesiste kullanılması amacıyla satın alınan mobilyaların maliyeti dikkat çekti.

BİR AY İÇİNDE PARA SAÇTI

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Elazığ’a inşa ettirdiği külliyeye bir ay içinde milyonluk mobilya satın alındı. İlk satın alma 9 Eylül’de gerçekleştirildi. Külliye için 50 kalem endüstriyel mutfak malzemesi alınırken malzemelerin toplam maliyetinin 712 bin TL olduğu belirtildi.

İçerisinde bir yatakhanede bulunan dev külliye için “Yatak Başı Mal Alımı” ihalesi de düzenlendi. İhale kapsamında 28 Eylül’de özel bir mobilya şirketinden toplam 724 bin 976 TL’lik yatak başı temin edildi.

Diyanet, külliyedeki “Kursiyer Konaklama Birimi” için de yüzbinlerce liralık mobilya satın aldı. Birim için alınan mobilyaların maliyeti kayıtlara, 725 bin 32 TL olarak geçti. Yapılan harcama bunlarla da sınırlı kalmadı. Kursiyerlerin konakladığı alanı yüz binlerce liralık mobilyalar ile donatan Diyanet, tesisin içinde, “Konaklama Birimi” olarak kullanılacak bir başka alan için de yüz binlerce liralık harcamaya imza attı. Mobilyaların maliyetinin 692 bin 730 TL olduğu bildirildi. Böylece 90 milyon TL’ye yakın maliyetle inşa edilen Harput Diyanet Külliyesi’nin mobilyaları için bir ay içinde 2,8 milyon TL’lik harcamaya imza atıldı.