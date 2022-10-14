Diyanet 'devlet malı' konulu Cuma Hutbesi'ni esnafları kastederek okudu, vatandaş çektiği videoyla isyan etti

Türkiye’de yaşanan yolsuzluk skandallarına Diyanet İşleri Başkanlığı set çekmeye devam ediyor. Vatandaşları teskin eden hutbelere imza atan Diyanet, son hutbesinde Al-i İmran suresine yer verdi.



Diyanet’in suredeki 161. ayeti esnafları kastederek paylaştığını iddia eden bir vatandaş, sosyal medyada video çekerek Diyanet’e tepki gösterdi.



“DİYANET ESNAFLARI KASTETTİ” DİYEREK İTİRAZ ETTİ

“İş öyle bir hale geldi ki sahte hadisler de yetmiyor artık aleni bir şekilde ayetler çarpıtılarak anlatılıyor.” denilen videoda, “Bugün 14 Ekim 2022. Cuma Hutbesi okundu. Hutbede aleni bir şekilde bir ayetin başı ve sonu okunmadan sadece ortası okutularak ayetin nasıl çarpıtıldığını gördük. Ayet Al-i İmran suresi 161. Ayet. Ayette anlatılan şu: Kim hakkından fazlasını alırsa. Diriliş günü o fazlalıklar gelir. Ben bunu anlaşılır şekilde söyledim. Peki bu ayet aslında öyle mi? Yani ‘kim’ derken sokaktaki insanlardan mı bahsediyor? Diyanet bu hutbeyi okurken Türkiye’deki esnafları kastederek okudu. Peki ayet kimi kastediyor?” dedi.



AYETTE ASIL KASTEDİLEN NE?

Ayetin kastettiği anlamı paylaşan vatandaş, şöyle devam etti: “Bir nebi; ganimet mallarınına emanetlere, beyt-ül mala ihanet etmez, zimmetine geçirmez. Kim hakkından fazlasını alırsa işte hesap günü o fazlalıkla gelir. Sonra herkese kazandığının karşılığı tam ödenir ve haksızlığa uğratılmazlar.”



“ELİMİZDE BİR CUMA NAMAZI KALMIŞTI ONDAN DA OLDUK!”

“Görüldüğü üzere ayet aleni bir şekilde kamu malını elinde bulunduran yöneticiyi, nebi üzerinden kamu malını elinde bulunduran yöneticiyi anlatıyor ve bu yöneticinin kendisine edilen emanetlere ihanet etmeyeceğine eğer ederse hesap gününde bunlarla karşılaşacağını söylüyor.” diyerek sözlerini şöyle noktaladı: “Ama Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesinde iki cümleyi kaldırarak ayeti ters yüz ediyor ve insanlar da bunu sessizce dinliyor. Şimdi bu Diyanet’e nasıl güveneceğiniz? Güvenen kaldı mı hâlâ? Elimizde bir Cuma namazı kalmıştı sayelerinde Cuma Namazı’ndan da olduk.” şeklinde konuştu.



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