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  • Ali Erbaş'ın bitmez kini devam ediyor. Cumhuriyet dönemini hedef aldı yine dediği doğru çıkmadı. İlk imam hatip 1924'te

Ali Erbaş'ın bitmez kini devam ediyor. Cumhuriyet dönemini hedef aldı yine dediği doğru çıkmadı. İlk imam hatip 1924'te açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın hedefinde yine Cumhuriyet dönemini yer aldı. İmam hatip okullarının açılma nedenin cenaze kaldıracak imam bulunmamasından kaynaklı olduğunu belirtti. Erbaş'ın bu sözleri tarih tarafından yalanlandı. Çünkü İmam hatip okullarının ilk olarak 1924 yılında açıldığı, 1939 yılında ise ilgi çekmediği için kapatıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 15:13
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Ali Erbaş Cumhuriyet dönemini hedef aldı: İmam hatipler cenazeler ortada kalmasın diye açıldı

Ali Erbaş'ın bitmez kini devam ediyor. Cumhuriyet dönemini hedef aldı yine dediği doğru çıkmadı. İlk imam hatip 1924'te açıldı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erbaş bu konuşmasında da Cumhuriyet dönemini eleştirdi. İmam hatip okullarının cenaze namazı kıldıracak kimseyi bulamadıkları için açıldığını söyleyen Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Belki de cenazeleri kaldıracak kimse kalmadı. İmam kalmadı. Bari cenazeler ortada kalmasın diye açılan İmam hatipler...

İMAM HATİPLERIN ASIL TARİHİ

3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhîd-i Tedrîsat Kanunu’nun 2. maddesine göre kanunun yayınlanmasından on üç gün sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bir genelge ile bütün medreseler kapatıldı. Aynı kanunun 4. maddesi gereğince yirmi dokuz merkezde ilkokula dayalı olarak dört yıllık İmam-Hatip mektepleri açıldı. Bir tâlimatnâme ile bu okulların yönetimi ve öğretim şekli düzenlenmiş, okutulacak dersler şu şekilde belirlenmiştir: Kur’ân-ı Kerîm, gınâ (mûsiki), tefsir, hadis, ilm-i tevhîd, din dersleri, Arabî, hitabet ve irşad, ahlâk ve mâlûmât-ı vataniyye, Türkçe, Türk edebiyatı, tarih, coğrafya, hesap, hendese, hayvanat, nebâtat, rûhiyat, fizik ve kimya mâlûmatı, tabakat, hıfzıssıhha, yazı, beden eğitim.

Kapatılan Medresetü’l-irşâd ve taşra medreseleri öğrencilerinin bir bölümü yeni açılan İmam-Hatip mekteplerinin farklı sınıflarına yerleştirilmiş, bu sebeple, 1923-1924 öğretim yılında yirmi dokuz yerde 2258 öğrenciyle açılan bu mekteplerin bazısı öğretime başladığı yıl mezun vermiştir. Fakat İmam-Hatip okullarına öğrenci ilgisi giderek azalmış, bu yüzden okul sayısı 1924-1925 öğretim yılında yirmi dokuzdan yirmi altıya, 1925-1926’da yirmiye düşmüş, bir yıl sonra sadece İstanbul ve Kütahya’da birer okul kalmış, 1929-1930 öğretim yılında ise tamamen kapandı.

1951 yılında ise tekrardan bu okullar açıldı.

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Ateş oğlu 17.10.2022
17.10.2022 15:29
Fatih çok doğru söyledin Yakında hesap verecekler eğer kaç.azlarsa  
 
ilahiyatçı
17.10.2022 15:24
Ben de bir imam hatipli olarak bay ali sana hadi ordan diyorum.Allah sizi ıslah etsin.din bezirganları.  
 
Ateş oğlu 17. 10 . 2022
17.10.2022 15:24
ali ali ali Cumhuriyet ve Atatürkten ne istiyorsu sen sefa süreceksin seni dınleyenler cefa az kaldı Bunların hesabını adalet önünde vereceksin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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