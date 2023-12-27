Diyanet’in personel sayısı 11 şehrin nüfusundan bütçesi 6 bakanlığın bütçesinden fazla

Asgari ücret ve bütçe tartışmaları devam ederken, birçok bakanlıktan daha yüksek bütçeye sahip Diyanet İşleri’nin personel sayısı da gündem oldu.

Diyanetin personel sayısı geçtiğimiz haziran sonu verilerine göre 211 bin 164 kişi.

Diyanetin personel sayısı Türkiye'nin tam 11 ilinin nüfusundan daha fazla;

Artvin,

Ardahan,

Bartın,

Bayburt,

Bilecik,

Çankırı,

Erzincan,

Gümüşhane,

Iğdır,

Kilis ve

Tunceli’nin nüfusundan daha fazla.

Ayrıca Diyanetin bütçesi 2024 yılında yüzde 151 artırılarak 91 milyar 824 milyon 805 bin liraya yükseltildi.

Diyanete verilen bu bütçe

İçişleri Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Kültür ve Turizm, Sanayi Bakanlığı ve

Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere 6 bakanlığın bütçesinden daha fazla.