“Diyanet’te böyle bir durum olmaz” diyorum

Haberi 12.03.2024 tarihli BirGün gazetesinin İnternet haber sitesinde okudum.

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Haber:

“TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP mitingine cemaatini götürmediği için sürülen ve ceza verilen imam Yusuf Kılıç’ı meclis gündemine taşıdı” şeklinde verilmiş.

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Anlamadığım nokta şurası.

İmamlar cami cemaatini AKP’nin mitingine neden götürürler?

Götürebilirler mi?

Cami cemaatlerinin hepsi de aynı partili mi ki imam da cemaatten tepki almasın?

Doğrusu bu haberi tam olarak kafama oturtamasam da yine de ilginç geldi bana.

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Ayrıca da mitinglere gitmiş olsalar bile birilerinin yönlendirmesiyle cemaat, oyunun adresini değiştireceğini de hiç sanmıyorum.

Tam da o nedenle; bu imama cami cemaatini mitinge götürme talebi niçin yapılmış olabilir?

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Haberin içeriğinden anladığıma göre olay geçen yıl nisan ayında meydana gelmiş.

AKP Buca İlçe Başkanlığı, İzmir mitingine cemaati getirmesi bildirilen İmam Yusuf Kılıç, bu talimatı yerine getirmeyince (kanımca doğru da yapmış) sürülmüş.

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Sahiden de oldukça düşündürücü. Ayrıca da siyasi bir kuruluş değil, dinî bir kuruluş olan Diyanet açısından bakıldığında da -eğer haber doğruysa- üzüntü vericidir.

O nedenle de Diyanet’in, böyle bir habere konu olabileceğini sanmıyorum.

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Her ne kadar böyle düşünmüş olsam da “Bir Sayın Milletvekilinin de dayanağı olmasa, TBMM Başkanlığı’na niçin soru önergesi versin!” de demiyor değilim hani!..

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Üstelik bu önergede Sayın Vekil:

“1- Cemaat toplama görevlendirmesi iddiasının…

Kılıç’ın görev yerinin değiştirilmesinin… İmama, kademe ilerleme durdurma cezasının verilip verilmediğinin… İmam Kılıç’ın dört ay boyunca Buca’da başka bir camiye zorunlu görevlendirme ile gönderildiğinin… İmam’ın bir video çekerek, çıkan haberleri yalanlamaması durumunda ihraç edilmekle tehdit edildiğinin” doğru olup olmadığını öğrenmek istemiş.

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Ayrıca bu durum, dinin siyasallaştırılması anlamına da gelir ki; Diyanet’e, dinin kendisine ve vatandaşa bir fayda getirmeyeceği de bir apaçık ortadadır.

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Hani diyorum ki; TİP’in İstanbul Milletvekili Sayın Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği bu soru önergesi, bir an önce yanıtlansa da biz de sonucu kamuoyu ile paylaşsak.

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Çünkü bu konu sahiden de işlevsel anlamda tarafların samimiyet testi bakımından oldukça önemli bir konudur.

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Ben öyle düşünüyorum.