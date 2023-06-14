Diyanet'te torpilli atama. Ali Erbaş'ın damadına kıyak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın müftü olan damadı Muhammed Likoğlu'na torpilli atama yapıldığı ortaya çıktı.

Diyanet'te torpilli atama. Ali Erbaş'ın damadına kıyak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Düzce Çilimli'de müftü olan damadı Muhammed Likoğlu, 1. sınıf ilçeler arasındaki İstanbul Beykoz Müftülüğü'ne atandı. Likoğlu Kasım 2017'de Mardin Ömerli'ye ilçe müftüsü oldu ve ardından Düzce Çilimli'de görev yaptı. Likoğlu'nun 1. sınıf ilçelere atanabilmesi için alt sınıf ilçelerde 6 yıl görev yapması gerekiyordu.

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6 yıllık hizmet süresini yıl sonunda tamamlayacak olan Likoğlu, eksik hizmetine rağmen 1. sınıf şartını taşıyan 40 müftünün önüne geçerek Beykoz'a atandı. Atamayı Likoğlu'nun baldızı Feyza Erbaş duyurdu. Likoğlu'nun fotoğrafını da paylaşarak “Sayın Beykoz müftümüz” diye yazdı.

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