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Diyanet'in personel sayısı uzman hekim sayısını 2'ye katladı

Dudak uçuklatan bütçesi ile sık sık gündem olan Diyanet'in  personel sayısı 137 bin 563’e yükseldi. Yalnızca müftülüklerde çalışan dini personel sayısı, kamu hastanelerinde görevli uzman hekim sayısını ikiye katladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:22
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Diyanet'teki personel sayısı uzman hekim sayısının iki katına çıktı

Diyanet'in personel sayısı uzman hekim sayısını 2'ye katladı
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Dev bir orduyu anımsatan personel sayısı nedeniyle eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aralık 2022 itibarıyla personel sayısı belli oldu. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ardından ihraçlar nedeniyle personel sayısı 2017’de 117 bine kadar gerileyen idare, yıllar itibarıyla kadrosunu daha da genişletti. Başkanlık, 2023 yılına tam 137 bin 563 personel ile girdi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın personel sayısında yıllar itibarıyla yaşanan patlama da dikkat çekti. Buna göre, Diyanet’in 2011 yılında 103 bin 350 personeli, 2022 yılının sonuna kadar 34 bin 213 artırıldı. Türkiye'de Diyanet’e bağlı görev yapan din görevlisi sayısı, kamu hastanelerindeki uzman tabip sayısını ikiye katladı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Diyanet’in toplam 137 bin 563 personel ile çalıştığı 2022 yılında, Türkiye'deki uzman hekim sayısı 95 bin 943 olarak kaydedildi. Kamu hastanelerindeki uzman hekim sayısı ise 65 bin 426’da kaldı. Türkiye’deki uzman hekim ve hekimlerin 2022 yılındaki toplam sayısı ise 169 bin 598 oldu.

DİN PERSONELİ SAYISINDA PATLAMA YAŞANDI

Diyanet’e bağlı görev yapan din personeli sayısı ise yıllara göre şöyle:

  • 2012: 114 bin 882
  • 2014: 120 bin 28
  • 2016: 120 bin 651
  • 2018: 124 bin 407
  • 2020: 127 bin 892
  • 2022: 137 bin 563

ÇOĞU MÜFTÜLÜKLERDE ÇALIŞIYOR

Diyanet’in 2022 yılında 137 bin 563’e ulaşan personelinin 133 bin 851’i müftülüklerde çalışıyor. Merkez teşkilattaki Diyanet personeli sayısı ise bin 752 ile ifade ediliyor. Dini ihtisas merkezlerinde 515, yurtdışı teşkilatlarında ise 520 Diyanet personeli görev yapıyor.

ERDOĞAN "GİDERLERSE GİTSİNLER" DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlar için sarf ettiği, “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ardından binlerce hekim, görevinden istifa etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, 1 Ocak 2020 tarihinden 2022’ye kadar 13 bin 557 hekim görevinden ayrıldı.

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543
3.02.2023 16:14
abi bunda ne zarar var sen islama yakınsın istediğin zaman yakınlaşıyorsun peki dünyanın o bir ucundak insan kurana hadislere rabbini bir bilmeye nasıl yaklaşacak öğrenecek allahtan korkun  
 
vatan sever
3.02.2023 16:01
desenize millet bundan sonra hemoroid diğer makat şikayetleri için onlardan randevu talep edecek  
 
Ahmet Çalışkan
3.02.2023 15:46
Karşılaştırma yanlış. Uzman hekim olmak her baba yiğidin harcı değilken din adamı olmak çocuk oyuncağı. Sapıklar bile din adamı olabiliyor iki kuluvalla bir elam öğrenip.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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