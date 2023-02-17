17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Diyanet AFAD’ı 17’ye katladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 35 milyar 910 milyon 653 bin TL bütçe ile başladığı 2023 yılının ilk ayında 4 milyar 41 milyon 868 bin TL harcadı. 2023 yılı bütçesi 8 milyar 75 milyon 405 bin TL olan AFAD’ın aynı dönemdeki harcaması ise 233 milyon 837 bin TL’de kaldı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 12:17
Takip Et

Diyanetin harcamaları AFAD’ı 17’ye katladı

Diyanet AFAD’ı 17’ye katladı
+
Aa
-

Genel bütçe kapsamındaki idarelerin yılın ilk ayında harcamalarına göre sıralandığı liste, iktidarın doğal afetlere hazırlık konusunda kayıtsızlığına ayna tuttu. Diyanet ocakta 4 milyar TL, AFAD ise 233 milyon TL harcadı. Maarif’e 200 milyon TL aktarılırken afet riskli alanların dönüşümüne 127,7 milyon TL harcandı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, 6 Şubat’ta Maraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından açığa çıkan koordinasyonsuzluk, gözleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na AFAD çevirdi. Liyakatsiz görevlendirmeler ve usulsüzlük iddialarına konu olan kurumun kısıtlı bütçesinden ocak ayında yaptığı harcama, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamalarının yanında ayrıntı olarak kaldı.

DİYANET BİLDİĞİMİZ GİBİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre AFAD, Ocak 2023’te 233 milyon 837 bin TL harcadı. İdarenin 2022 yılının aynı döneminde ise 99 milyon 401 bin TL harcadığı bildirildi. Toplam 40 genel bütçeli idarenin harcamalarına göre sıralandığı 40 basamaklı listede AFAD’ın yeri 28 oldu.

AFAD’ın kısıtlı harcamasına karşın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca ocak ayında harcadığı para kayıtlara, 4 milyar 41 milyon TL olarak geçti. 2022’nin Ocak ayında 1 milyar 946 milyon TL harcayan Diyanet, 2023 yılının aynı döneminde harcamasını iki kat artırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, aralarında bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelerin sıralamasında en fazla harcama yapan 12'nci kurum olarak öne çıktı.

MAARİF’E 200 MİLYON LİRA

Ocak 2023'te merkezi bütçeden yapılan harcamaların detayları da dikkati çekti. Merkezi bütçeden Maarif Vakfı’na 200 milyon TL aktarılırken afet riski altındaki alanların dönüşüm giderleri için aktarılan para yalnızca 127 milyon 785 bin TL olarak gerçekleşti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
4
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
5
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
6
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
7
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Provokatif paylaşımda bulunan 21 kişi tutuklandı
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿İsa heykeli dev Türk bayrağına dönüştü
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿Deprem bölgesinde inceleme yaptılar. Profesör açıkladı: Şu an salgın yok ama Suriye'deki kolera salgını endişe verici
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
﻿İzmir'de yapılacak TEKNOFEST ertelendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.