Diyanet AFAD’ı 17’ye katladı

Genel bütçe kapsamındaki idarelerin yılın ilk ayında harcamalarına göre sıralandığı liste, iktidarın doğal afetlere hazırlık konusunda kayıtsızlığına ayna tuttu. Diyanet ocakta 4 milyar TL, AFAD ise 233 milyon TL harcadı. Maarif’e 200 milyon TL aktarılırken afet riskli alanların dönüşümüne 127,7 milyon TL harcandı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, 6 Şubat’ta Maraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından açığa çıkan koordinasyonsuzluk, gözleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na AFAD çevirdi. Liyakatsiz görevlendirmeler ve usulsüzlük iddialarına konu olan kurumun kısıtlı bütçesinden ocak ayında yaptığı harcama, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın harcamalarının yanında ayrıntı olarak kaldı.

DİYANET BİLDİĞİMİZ GİBİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre AFAD, Ocak 2023’te 233 milyon 837 bin TL harcadı. İdarenin 2022 yılının aynı döneminde ise 99 milyon 401 bin TL harcadığı bildirildi. Toplam 40 genel bütçeli idarenin harcamalarına göre sıralandığı 40 basamaklı listede AFAD’ın yeri 28 oldu.

AFAD’ın kısıtlı harcamasına karşın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca ocak ayında harcadığı para kayıtlara, 4 milyar 41 milyon TL olarak geçti. 2022’nin Ocak ayında 1 milyar 946 milyon TL harcayan Diyanet, 2023 yılının aynı döneminde harcamasını iki kat artırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı, aralarında bakanlıkların da bulunduğu genel bütçeli idarelerin sıralamasında en fazla harcama yapan 12'nci kurum olarak öne çıktı.

MAARİF’E 200 MİLYON LİRA

Ocak 2023'te merkezi bütçeden yapılan harcamaların detayları da dikkati çekti. Merkezi bütçeden Maarif Vakfı’na 200 milyon TL aktarılırken afet riski altındaki alanların dönüşüm giderleri için aktarılan para yalnızca 127 milyon 785 bin TL olarak gerçekleşti.