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5 ilde suç örgütüne ‘makas’ operasyonu

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik "makas" operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 13:02
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Diyarbakır merkezli 5 ildeki suç örgütüne makas operasyonu

5 ilde suç örgütüne ‘makas’ operasyonu
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheliye yönelik Diyarbakır merkezli, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Mardin'de "makas" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen İ.İ'nin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

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