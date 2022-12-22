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10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 43,5 yıl hapis istemi

Diyarbakır'da F.A. (10) isimli Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp, metruk eve götürdükten sonra cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Siyahmet Çelebi (24) hakkında ‘Cinsel istismar’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 21 yıldan 43,5 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:16
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Diyarbakır'da 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu ceviz vererek kandırıp metruk eve götürüp cinsel istismarda bulunan Siyahmet Çelebi 43,5 yıla kadar hapis cezası istemi

10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 43,5 yıl hapis istemi
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DHA’nın haberine göre, olay 5 Aralık’ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Siyahmet Çelebi, yolda gördüğü Suriyeli F.A.’yı ceviz vererek kandırıp, yakındaki metruk eve götürdü. F.A.'ya cinsel istismarda bulunan Siyahmet Çelebi’yi fark eden mahalleli, toplanıp içeri girdi. F.A.'yı kurtaran mahalleli, Siyahmet Çelebi'yi de dışarıya çıkarıp dövdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, mahallenin elinden kurtardığı Siyahmet Çelebi’yi gözaltına alıp, zırhlı araca bindirerek emniyete götürdü. Çelebi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, Siyahmet Çelebi'nin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Mahalleli tarafından kurtarılıp, markete götürülen F.A.'ya su verilmesi de güvenlik kamerasına yansıdı.

2 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Siyahmet Çelebi hakkında hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Siyahmet Çelebi'nin üzerine atılı suçlamaya kabul etmediği, çocuğun ise sanığın kendisine istismarda bulunduğu yönünde ifadelerine yer verildi.

İddianamede, "Şüpheli savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu, savunmasına itibar edilemeyeceği ve üzerine atılı suçun işlediği anlaşılarak, cezalandırılması talep olunur" denildi.

Siyahmet Çelebi hakkında ‘Cinsel istismar’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 21 yıldan 43,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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