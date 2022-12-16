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  • İsmailağa’da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme. Yaşının büyütüldüğü sahte rapor ortaya çıktı

İsmailağa’da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme. Yaşının büyütüldüğü sahte rapor ortaya çıktı

İsmailağa Cemaati’nde 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde H.K.G. yerine büyük yaşta bir kişinin teste sokularak alınan rapor ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:17
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İsmailağa’da cinsel istismara maruz kalan 6 yaşındaki kızın yaşının büyütüldüğü sahte rapor ortaya çıktı

İsmailağa’da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda yeni gelişme. Yaşının büyütüldüğü sahte rapor ortaya çıktı
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İsmailağa tarikatına bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde H.K.G. yerine büyük yaşta bir kişi teste sokularak alınan, kemik yaşı tespiti raporu ortaya çıktı.

Raporda, 14 yaşındaki H.K.G. için ’21 yaş ile uyumlu’ değerlendirmesi yapıldığı görüldü.

DOKTORUN ŞİKAYETİYLE YAŞ TESPİT RAPORU İSTENMİŞ, YERİNE BAŞKA BİRİ GİRMİŞ

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye gitmiş, muayene eden doktor yaşının küçük olması nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.K.G.’dan yaş tespiti raporu istenmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel’in başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. ile birlikte Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne giden H.K.G., burada röntgen filmi çekilmesi için beklediği sırada, yerine başka birisinin girdiği, kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Şüphelilerin hastanede kendi aralarındaki konuşmaya H.K.G’nin de şahit olduğu, başka birinin kemik testine sokulduğundan bu şekilde haberdar olduğu iddianamede anlatılmıştı. H.K.G. yerine 18 yaşında bir kişinin teste girmesi gerekirken, daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli’nin Mehmet Emin M.’ye kızdığı, “Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz. Ama savcı iyi yedi” sözleri de iddianamede aktarılmıştı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Dava dosyasına giren 2012 tarihli yaş tespiti raporu ortaya çıktı. Raporda H.K.G.’nin doğum tarihi 8 Mart 1998 olarak belirtiliyor. Rapor tarihinde 14 yaşında olduğu görülen H.K.G.’ye ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Oy birliğiyle verilen raporda, iç hastalıkları sağlam, nöroloji 21 yaşında, psikiyatri 21 yaş ile uyumlu ruhsal gelişim, kadın doğum sekonder seks karakterleri ve dış genitalya erikin tiptedir tespitleri yer aldığı görülüyor.

 

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afganistanda şeriat (?) var.
16.12.2022 16:30
her işleri alavere dalavere. kendine müslüman diyen bir kişinin alavere dalavere ile bir işi olur mu? türkiyeyi kendilerine darurlharp olarak mı görüyorlar? görüyorsalar afganistana niye gitmiyorlar?  
 
Tekin Ertürk
16.12.2022 16:28
Tüm bunlar Ahzab Suresinin 37. 50. ve 51. ayetlerinden başlanıp Yüce Kuran okunmadığı için. Yüce Kuran okunmalı. Yüce Kuran engellenemez.  
 
Osman
16.12.2022 16:18
Bunun yanı sıra sahte raporla maaş alan yüz binler var.Hepsi bulunmalı,o doktorlara da ağır cezalar verilmeli,görevden atilmalilar.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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