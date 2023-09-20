Diyarbakır'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 1 tutuklama

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 202’nci sokakta bir yıl önce şakalaşma sonucu iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın kan davasına dönmesiyle 2 gün önce mahallede karşılaşan Gümürcü ve Tekin aileleri silahla çatıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada Recep Gümürcü ve Hisamettin Tekin olay yerinde, Meydin Gümürcü ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı Sedat Tekin ise Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırılmıştı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde P.G. ve M.M.D. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan P.G. ve M.M.D. adliyeye sevk edildi. M.M.D. mahkeme kararıyla “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, P.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.