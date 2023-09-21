Herkes birbirini öldürdü. 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, kanlı saldırı Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 802’nci sokakta meydana geldi. Bir yıl önce şakalaşma sonucu iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın kan davasına dönmesiyle mahallede karşılaşan taraflar arasında silahlı kavga çıktı.

Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü’nün hayatını kaybettiği Sedat Tekin’nin yaralandığı olayda kan donduran görüntü ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntüsünde Gümürcü ailesinin park halinde ve dörtlüleri yanan hafif ticari aracının yanından geçen ve içinde Tekin ailesinin bireylerinin olduğu hafif ticari araç, yaklaşık 10 metre sonra duruyor.

TUTUKLANDI

Araçtan inen 2 kişi Gümürcü ailesinin olduğu araca ellerinde tabancalarla koşuyor. Dİğer aile de silahlarını çekiyor. Çevredekiler panikle kaçışırken, 3 kişi vurulup yere düşüyor. Olayın ardından çevredekiler yaralıların yardımına koşuyor.

Öte yandan 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuktan tutuklanan M.M.D.’nin ardından, adli kontrolle serbest bırakılan P.G. de güvenlik kameralarından elde edilen yeni delillerle tekrar gözaltına alındı. P.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.