Diyarbakır'da 8 yaşındaki çocuk Atatürk büstünü ıslak mendille sildi. Sen ne güzelsin çocuk

Diyarbakır’da yaşayan ve ismi henüz öğrenilemeyen 8 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte Yenişehir ilçesindeki Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada anne ve babası acil servise girerken çocuk, bahçeye çıktı.

Burada Atatürk büstünü gören çocuk, otomobilden aldığı ıslak mendil ile büstü silmeye başladı. Ardından da bu kez üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü olan ‘Vatan Bir Bütündür Parçalanamaz’ ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazılarını elindeki ıslak mendille sildi.

Yaşanan duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.