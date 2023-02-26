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Yarış halindeki otomobiller dehşet saçtı

Diyarbakır'da birbiriyle yarışan iki otomobil kaza yaptı. Kazada park halinde bulunan 4 otomobil zarar görürken 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 23:28
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Diyarbakırda birbiriyle yarışan 2 otomobil park halindeki 4 araca çarptı

Yarış halindeki otomobiller dehşet saçtı
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İddiaya göre 2 otomobil cadde üzerinde yarıştı. 

Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ikisi yarışan otomobillerden olmak üzere, 33 ADV 564, 34 DDM 877, 34 ANC 719, 34 RM 6928, 06 CUY 608 ve 34 YS 2710 plakalı toplam 6 otomobil hasar gördü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yolu trafiğe kapattı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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