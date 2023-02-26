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Enkaz altından çıkardığı otomobiliyle erzak almaya gitti

Hatay'da bir depremzede, enkaz altından çıkardığı otomobiliyle erzak almaya gitti. Depremzede, motor gibi kullandığını söyledi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 11:47
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Enkaz altından çıkardığı otomobille trafiğe çıktı

Enkaz altından çıkardığı otomobiliyle erzak almaya gitti
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İHA'nın haberine göre, Hatay'da evleri yıkılan Ahmet Oğural, günler sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle” dedi.

11 ili etkileyen deprem felaketinde en çok hasarı alan illerden biri de Hatay oldu. Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural ise deprem nedeniyle Yeşilköy Mahallesi’nde yıkılan evlerinden kendisinin ve ailesinin canını zor kurtardı. Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran Oğural otomobilin tavan kısmını kesti. Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü. Görenleri şaşkına çeviren otomobilin sahibi, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

"TEHLİKELİ YOLCULUK AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

52 yaşındaki Oğural, “Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı. Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz. Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız. Tehlikeli bir yolculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” dedi.

 

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