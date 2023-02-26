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Skywell iki elektrikli SUV modelini Türkiye'de satacak. Yılın Elektrikli Otomobili unvanını almıştı

SKYWELL, ET5 Long Range modelinin iki yeni sürümünü Türkiye’de satışa sunacağını açıkladı. Araçlara dair fiyat listesi de sundu.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:17
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Skywell SUV modellerini Türkiye'de satacak

Skywell iki elektrikli SUV modelini Türkiye'de satacak. Yılın Elektrikli Otomobili unvanını almıştı
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2022 yılında 'Yılın Elektrikli Otomobili' ödülünü kazanan SKYWELL ET5 modelinin Long Range Legend ve Long Range Exclusive sürümlerinin, Türkiye’ye geldiği belirtildi. Otomobillerin Mart 2023 itibariyle ise satışa sunulacağı ifade edildi.

ET5 Long Range Legend

85.96 kw/H batarya kapasitesi ile şehir içinde (WLTP) 646 KM menzil sunuyor. 150 kW beygir ve 6,6 kW/h şarj gücüne sahip. Hızlı şarj istasyonlarında 380V ile yüzde 20’den yüzde 70’e 63 dakikada dolum yapılabilir. Ayrıca 9.6 saniyede 0-100km/s hıza ulaşabiliyor. Maksimum (km/sa) 150 hız sunuyor.

ET5 Long Range Legend, 1 milyon 499 bin TL‘den satışa sunulacak.

ET5 Long Range Exclusive

Araç, 85,96 kW/h batarya kapasitesi ve 150 kW beygir gücü ile şehir içerisinde 646 km menzil sunuyor. 6,6 kW/h şarj gücüne sahipken, hızlı şarj istasyonlarında 380V ile yüzde 20’den yüzde 70’e 60 dakikada dolum yapabiliyor. 0-100km/s hıza ulaşma süresi ise 9.6 saniye.

ET5 Long Range Exclusive’in anahtar teslim fiyatı 1 milyon 899 bin TL.

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