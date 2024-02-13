Diyarbakır'da DEM Partili vekiller yol kapatıp eylem yaptı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da DEM Partili vekiller yol kapatıp eylem yaptı
Diyarbakır'da DEM Parti’nin düzenlediği 'Özgürlük yürüyüşü'ne polis engel olunca kısa süreli gerginlik yaşandı. 3 kişi gözaltına alınırken, DEM Partili milletvekilleri yol kapatıp, oturma eylemi yaptı.

Kars'ta 1 Şubat'ta 'Özgürlük yürüyüşü' adı altında başlatılan yürüyüşün 13’üncü gününde, Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin önünde, DEM Partili milletvekillerinin de aralarında bulunduğu gruba polis ekipleri, valilik yasağı nedeniyle izin vermedi. Bunun üzerine olay yerinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Polise mukavemetette bulunan 1'i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

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SADECE VEKİLLERİN YÜRÜYÜŞÜNE İZİN VERİLDİ

Yürüyüşe katılanlar arasında bulunan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Mersin Milletvekili Ali Bozan, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak oturma eylemi yapıp, yolu trafiğe kapattı. Burada polis ile milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Yapılan Müzakereler sonucu sadece milletvekillerin yürüyüşe izin verildi.

Hastane ve havalimanına giderken eylem sebebiyle yolda kalan 4 kişi ise polis araçları ile götürüldü.

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