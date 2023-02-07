Depremden 31 saat sonra enkazdan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı

Diyarbakır'da bir kadın depremden tam 31 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 31 saat sonra 1 kadın yaralı olarak kurtarıldı
Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Zeynep Ateşoğulları, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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